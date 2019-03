Soria El alcalde de Torrubia y la burra Margarita inician su peculiar protesta por la España Vaciada La repercusión mediática de su hazaña está siendo nacional ISABEL G. VILLARROEL Soria Jueves, 28 marzo 2019, 14:39

Torrubia de Soria tiene 74 habitantes censados. Su alcalde, Raimundo Martínez, tiene 67 años pero eso no le ha impedido iniciar esta mañana el esfuerzo físico de afrontar andando 53 kilómetros y medio hasta Calatayud por la carretera nacional 234. Confía llegar el mismo 31 de marzo sobre las 9.15 horas para coger el AVE a Madrid a las 10.00 horas y estar a las 12.00 horas en Colón en la manifestación. «Son los primeros pasos, llevo a Soria en el corazón porque mi reivindicación es la suya, y les siento a todos conmigo, mucho apoyo es lo que me transmiten», emocionado arrancaba de Torrubia el alcalde, media hora tarde sobre lo esperado «porque han venido muchos medios de comunicación de todos los puntos del país, y he tenido que atenderlos».

Llevará a cabo cuatro etapas: el primer día, hoy jueves, llegará hasta la Venta Malanquilla recorriendo 20,9 km; mañana viernes hasta Cervera de la Cañada, andará 19,4 km; y el sábado llegará a Calatayud después de andar otros 13,2 kilómetros. El domingo recorrerá con gran expectación según se prevé los dos kilómetros que separan la entrada de la localidad bilbilitana de la estación del AVE. La llegada está prevista las 9.00 horas, justo a tiempo para tomar el AVE que sale con destino a Madrid a las 10.00 horas.

Le acompaña la burra Margarita, que le presta un amigo suyo y que le transporta los bocadillos y el agua necesaria para desarrollar el viaje cómodamente. Al llegar a la estación del AVE, será recogida por su dueño. «Estoy fuerte mentalmente y físicamente y la burra está muy tranquila».

Martínez ha querido representar «lo que se hacía hace cien años que es utilizar los animales como medio de transporte porque solo nos queda volver a eso». Su reivindicación es pedir un autobús que conecte Soria con Calatayud y enlazar allí con el AVE, una petición que inició ya hace más de seis años y que todavía no ha visto lograda. Hace casi tres años se presentaron 15.000 firman en la Subdelegación y se consiguió la promesa de que el citado trayecto iba a ser incluido dentro de la línea que cubre el trayecto entre Valladolid, Soria y Zaragoza, pero por diferentes cuestiones administrativas la iniciativa sigue pendiente.