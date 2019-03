Soria El alcalde de Torrubia de Soria irá andando a la Revuelta de la España Vaciada Torrubia de Soria. / C. Serrano / ICAL Los 60 kilómetros que le separan de Calatayud irá a pie acompañado de una burra con el avituallamiento ISABEL G. VILLARROEL Soria Jueves, 21 marzo 2019, 17:46

Raimundo Martínez, el alcalde de Torrubia de Soria, recorrerá los 60 kilómetros que separan el municipio de Calatayud a pie. Allí cogerá el AVE para llegar a la capital de España el día 31 de marzo y manifestarse contra la despoblación en la Revuelta de la España Vaciada que han organizado Soria Ya! y Teruel Existe. Hace una década que Raimundo Martínez reclama al Gobierno una línea de autobús que pase por su pueblo y conecte a los vecinos de la zona con la Alta Velocidad. Cuando estaba a punto de conseguirlo, hace unos meses, hubo un problema en la adjudicación por un defecto de forma y de nuevo se está redactando el pliego, «yo hasta que no vea el autobús funcionando y pasando por mi pueblo, no me voy a creer nada».

Tiene 67 años y es uno de los alcaldes del PP de Soria más reivindicativos con las injusticias del mundo rural. «Voy a ir a Calatayud andando, y lo voy a hacer con una burra que me deja un amigo, me va a acompañar en el trayecto y en Calatayud el propietario irá a recogerla cuando yo me suba al tren. La burra irá cargada con el agua y los bocadillos que necesite para el camino». Saldrá de Torrubia el jueves a las 12 de la mañana, «he planificado el viaje en varias etapas, y el domingo estaré en Calatayud pronto, antes de las 10 de la mañana».

El primer edil no quiere «que la gente se ría ni se quede solo con lo de la burra, lo hago para que se vea que la situación es tan crítica que al final vamos a tener que volver a lo que hacían nuestros padres y abuelos, en los pueblos, en la forma de desplazarse también porque cada vez estamos más aislados». De esta manera quiere visibilizar la carencia de infraestructuras en la provincia de Soria «todo por culpa de nuestros políticos, ellos tienen de deberse a los vecinos y no a lo que les digan los partidos, y no lo están gobernando para nosotros».

Dormirá en tienda de campaña en dos paradas; de Torrubia a Venta Maranquilla y al día siguiente de Venta Maranquilla a Cervera y la última etapa de Cervera a Calatayud.

Raimundo Martínez espera congregar mucha expectación el día de la salida, «porque ninguna reivindicación es poca, tienen que escucharnos y tienen que vernos, solo de esa manera igual conseguimos algo». Cuenta con el apoyo de alcaldes y asociaciones como los ayuntamientos de Hinojosa, Reznos, Almenar o Golmayo, entre otros, y la agrupación UPA.