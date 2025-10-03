El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Nacional N-234, en cuyas inmediaciones se ha producido la detención. Google Maps

Investigado un conductor en Soria por duplicar la tasa de alcohol

Varias llamadas de ciudadanos alertaron al 1-1-2 por una conducción anómala

El Norte

Valladolid

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:35

Agentes de la Guardia Civil investigan al conductor de un turismo en Soria que duplicó la tasa máxima permitida de alcoholemia, con sintomatología y conduciendo bajo la influencia de bebidas alcohólicas. El hecho fue descubierto tras varias llamadas de ciudadanos al 1-1-2 por una conducción anómala, según un comunicado recogido por Ical.

Los hechos ocurrieron a las 19 horas del 27 de septiembre, en el kilómetro 366,3 de la N-234, término municipal de Cidones (Soria), cuando una patrulla de la Guardia Civil y un equipo de Investigación de Siniestros (EIS), perteneciente al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Soria, se encontraban en un punto de verificación de alcoholemia. Fueron avisados en ese transcurso por los numerosos avisos recibidos a través de la Central Operativa del Servicio de Tráfico (COTA) de la conducción en zigzag por parte de un vehículo tipo SUV, que se movilizaron y coordinaron para conseguir su parada.

Una vez localizado, le dieron el alto y realizaron las correspondientes pruebas de alcoholemia al conductor, con lo que arrojó tasas de 0,53 y 0,54 mg/l de alcohol en aire espirado, duplicando las tasas permitidas, así como presentando una sintomatología evidente de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas, siendo investigado por un presunto delito contra la seguridad vial.

Las diligencias instruidas por el EIS y el conductor fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº 3 de Soria.

