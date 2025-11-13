El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Coche calcinado en el centro de Formación Profesional. Ical

Un incendio calcina un coche y quema las herramientas de un taller en un centro de FP de Soria

Cuando llegaron los bomberos el local se encontraba inundado de humo y sin visibilidad

El Norte

Valladolid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:44

Un incendio en el taller central de de automoción del Centro Integrado de Formación Profesional Pico Frentes calcinó dos vehículos que estaban en su interior. El suceso tuvo lugar ayer a las 22 horas y los bomberos de la capital soriana sofocaron el fuego de ambos coches, uno de los cuales quedó totalmente calcinado. Además, también han resultado afectados los mangotes de extracción de gases de automoción y diversos útiles de taller.

A la llegada de los efectivos, el local se encontraba completamente inundado de humo y sin visibilidad. El equipo de intervención procedió a extinguir el vehículo en llamas mediante tendido de espuma, refrigerar con agua los vehículos y elementos próximos, y ventilar los tres talleres de Automoción.

Posteriormente, también inspeccionaron la totalidad del centro educativo, ventilado la planta inferior, desconectado las alarmas y activado el sistema de ventilación general del edificio y realizaron una revisión completa del inmueble con detector de gases para garantizar una atmósfera segura.

En la intervención participaron el retén activado y el jefe de parque, que se han personado en el lugar, así como cuatro efectivos adicionales que han permanecido en el parque durante toda la actuación. Las clases se han desarrollado con normalidad, excepto en el aula afectada.

