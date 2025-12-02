Evacuados al hospital una anciana y un bombero tras un incendio de madrugada en Soria El fuego se desató sobre las 3:30 horas de este martes en una vivienda de la localidad de Retortillo de Soria

Una mujer de 88 años y un bombero de 41 resultaron heridos por inhalación de humo este martes en el incendio de una vivienda en la localidad de Retortillo de Soria, en la calle Fuente número 35.

La sala de operaciones del 112 Castilla y León recibió el aviso del incendio sobre las 3:30 horas y trasladó el aviso a la Guardia Civil Cos de Soria, a los Bomberos de Burgo de Osma y a Emergencias sanitarias–Sacyl, que atiende en el lugar a la anciana por inhalación de humo.

Además, Sacyl asiste también a un bombero herido de 41 años. Ambos heridos fueron trasladados en ambulancia soporte vital básico al Hospital de Soria.