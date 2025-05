Defensa se retira del proyecto del puente provisional en San Esteban

El Ejército retira su apoyo a la Junta de Castilla y León para la construcción del puente provisional en San Esteban de Gormaz. Así se ... lo ha comunicado el ministerio de Defensa al ayuntamiento del municipio y al gobierno regional, puesto que la estructura del medieval se encuentra rehabilitada y solo sufre menores mientras que el tránsito de todo tipo de vehículos y peatones está permitido. Miguel Latorre, subdelegado del Gobierno en Soria, matiza que «puesto que ya no se trata de construir un puente provisional sino alternativo, la emergencia que justificaba la intervención de los pontoneros del Ejército ya no tiene razón de ser, una vez que ha restablecido el tráfico con todas las garantías y para todo tipo de vehículos ya no hay situación de emergencia, con lo cual tiene que retirarse».

El Ejército iba a encargase de desplegar la superficie del puenta pero ahora deberá hacerlo la Junta si quiere continuar con la construcción cuya inversión se estimaba en un millón de euros, «y que ese dinero que la Junta quería emplear en hacer una infraestructura provisional, que iba a terminar después de que se reabriera el original, pues se podía destinar a otras cosas, como por ejemplo compensar las pérdidas que han tenido las empresas o, si se quiere plantear por parte de la Junta y el ayuntamiento otro puente, pueden hacerlo, pero ya no en términos de provisional. De hecho, ya el discurso tanto del ayuntamiento como de la Junta en los últimos días ya ha cambiado y hablan de un puente alternativo», puntualiza Miguel Latorre.

El subdelegado lamenta que desde un principio el ayuntamiento haya generado dudas entre los vecinos y desconfianza en torno al trabajo de los técnicos porque «están intentando generar dudas sobre las actuaciones que se han realizado y especialmente creando un clima de desconfianza e inseguridad en relación con el puente medieval; lo que se ha hecho en el puente es garantizar la reapertura, una vez que se han acometido las obras necesarias desde el punto de vista estructural. Se han actuado en todos los tajamares, se han micro pilotado, se han reforzado todos y cada uno de los tajamares afectados, se ha colocado una plataforma que permite reforzar toda la estructura junto con todas las armaduras».

Ahora lo que queda en la segunda fase de obras es tapar las grietas, «que no tienen absolutamente nada que ver ni con la estructura, ni con la urgencia, ni con la emergencia. Ahora está funcionando bien y me irrita que aquí aquí todo el mundo ahora parece ingeniero de caminos, canales y puertos, pero desde luego quienes han pilotado absolutamente toda la obra, que son los técnicos y las empresas colaboradoras del ministerio de Transportes, han trabajado con toda diligencia, en tiempo, y en forma. No podemos estar generando ese clima de desconfianza en la población». Insiste Miguel Latorre en que «el puente ahora mismo es completamente seguro, donde se está trabajando no tiene absolutamente nada que ver con la seguridad estructural».

Por su parte, el alcalde de San Esteban, Daniel García, explica que la comunicación de la retirada de los pontoneros ha sido oficiosa, que a la Junta todavía no ha llegado la comunicación «porque hemos recibido simplemente una llamada por parte del capitán de los pontoneros del regimiento y del subdelegado de Defensa de aquí, de Soria, indicándome que había llegado una orden de arriba de la cancelación y la paralización del montaje del puente por su parte. Está claro que es una noticia que tenemos que tener en cuenta y es algo que ahora tenemos que afrontar desde otra perspectiva».

Daniel García aclara que ahora «tenemos que reunirnos, valorar la situación y ver qué posibilidades y qué opciones de viabilidad hay de continuar con esta obra. Nos indican desde la Junta que vamos a seguir adelante, pero hay que ver el encaje legal y el encaje que tenga para dar servicio a todos». Insiste en que «esto no es un tema político, esto es un tema de dar una serie de servicios a los ciudadanos, es un derecho de todos, ahora habrá que hacer un replanteo, un recálculo de lo que es la obra».

Lo que sí está claro es que habrá que cambiar el concepto del propio puente, la propia vía y la infraestructura, «porque será una vía de emergencia, una vía para que San Esteban o que la comarca nunca se quede desconectada y que siempre tenga esos servicios mínimos y un plan de movilidad, pero ya no será una plataforma metálica que se retirará, sino habrá que ver una plataforma de hormigón y un viaducto como tal».

El alcalde sanestebeño prefiere no valorar el desmarque del ministerio de Defensa desde el punto de vista de su cargo como alcalde pero «como ciudadano me genera tristeza, me hace pensar qué categoría de ciudadanos somos si ni siquiera algo que los militares en el marco de sus competencias, quiere llevar a cabo. Aún así yo insisto en el agradecimiento pleno a todos ellos que han estado siempre, los pontoneros y toda la parte de la gente que ha estado del ministerio de Defensa que ha querido colaborar desde el minuto uno, el agradecimiento es pleno. Había muchas esperanzas y ahora mucha tristeza. Se veía como un soplo de aire fresco para la comarca en el caso de que hubiese un accidente o cualquier corte»

Junta y ayuntamiento deberán reunirse ahora para tratar la continuidad de la construcción del puente alternativo aunque Daniel García sigue defendiendo su necesidad y niega la evidencia, que sea un tema político.