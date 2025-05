La comarca del Moncayo se levanta contra los despidos en Siemens Gamesa

La comarca del Moncayo, en la provincia de Soria, se prepara para una gran movilización este sábado 25 de mayo en Ágreda. Bajo el lema ' ... Por el futuro de la industria en el Moncayo', los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y UGT han convocado una manifestación para protestar contra los despidos masivos que Siemens Gamesa planea ejecutar en su planta agredeña 70 extinciones de contrato y un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para otros 176 trabajadores.

La protesta arrancará a las 12:00 horas desde el kiosco de la Dehesa de Ágreda y contará con la participación de sindicatos y trabajadores llegados no solamente de Soria, también de Aragón, Navarra y La Rioja, comunidades de donde procede buena parte de la plantilla afectada. Los organizadores piden un respaldo ciudadano masivo a la que consideran una movilización clave para el futuro económico de la zona.

La comarca del Moncayo representa uno de los principales polos industriales de la provincia de Soria. Según datos de los sindicatos, cerca de 3.700 personas trabajan en el sector industrial bajo el régimen general de la Seguridad Social, a los que se suman unos 550 autónomos. Municipios como Ólvega y Ágreda, pero también otros más pequeños como Castilruiz, Matalebreras, Noviercas, Trébago o Bozmediano, han logrado desarrollar un tejido industrial que da empleo a la población local, y a vecinos de Tudela, Tarazona y otras localidades limítrofes de Zaragoza y Navarra.

«Estamos hablando de una zona rural que ha logrado mantener población y actividad gracias a la industria. Pero ahora hay una situación muy aguda, que afecta también a las empresas auxiliares que trabajaban para Siemens Gamesa», advierte Amor Pérez, responsable de CCOO en Soria. «Ya se han perdido otros 150 empleos en ese tejido auxiliar. Es un círculo que se agranda y amenaza con vaciar esta comarca de oportunidades», lamenta.

Desde UGT, Pablo Soria recuerda que Siemens Gamesa ha recibido más de 1.200 millones de euros en avales por parte del Gobierno de España. «Y, sin embargo, es en Ágreda, y solo en Ágreda, donde se anuncian despidos definitivos. En el resto de plantas del grupo en España se aplicarán sólo ERTEs. ¿Por qué se castiga así a esta zona?», se pregunta. «Es inadmisible. Esta empresa debe retirar el ERE de extinción y tratar a sus centros de trabajo por igual».

Los sindicatos consideran que la empresa se está limitando a cumplir la ley con un plan de recolocaciones que califican de insuficiente. «Se trata apenas de un acompañamiento para redactar currículums y buscar empleo, algo completamente inadecuado ante un impacto de esta magnitud», afirma Pérez.

Por su parte, la Junta de Castilla y León ha planteado su propio plan de recolocación basado en futuros proyectos empresariales que llegarían a Soria. Pero la propuesta ha sido recibida con escepticismo por parte de los trabajadores. «Nos dicen que nos recolocarán en empresas que aún no existen. Eso no es un plan de empleo, es una promesa sin garantías. El paro será inmediato, pero los nuevos puestos no se sabe cuándo ni si llegarán», denuncia Pablo Soria.

También se ha pronunciado el secretario regional del PSOE y alcalde de Soria, Carlos Martínez, muy crítico con la actuación de la Junta. «Decir que los trabajadores se recolocarán cuando se creen puestos de trabajo es un insulto. La comunidad autónoma, que tiene las competencias en empleo, debe asumir su responsabilidad. Necesitamos una alternativa real, ya, no en un futuro incierto», exige. Martínez también ha pedido transparencia en las condiciones de las ayudas concedidas a Siemens Gamesa y a otras empresas del entorno.

El futuro en juego

La manifestación contará con el respaldo del comité de empresa de Siemens Gamesa, cuya presidenta, Encarna Gómez, confirma que tras la marcha se leerá un manifiesto en la plaza del ayuntamiento de Ágreda y se colgará una gran pancarta «en defensa de los trabajos de la gente del Moncayo». La convocatoria del sábado es, según los sindicatos, un grito de alarma que debe resonar más allá de Ágreda. «Hoy le toca a esta planta, pero mañana puede ser otra. Lo que está en juego es el modelo de desarrollo de toda la provincia», señala Pablo Soria. «No podemos permitir que se vacíen nuestras comarcas mientras las administraciones miran hacia otro lado».

La comarca del Moncayo ha sido hasta ahora un ejemplo de desarrollo industrial en el medio rural. Su pérdida supondría un grave retroceso en la lucha contra la despoblación, el desempleo y el abandono territorial. «Estamos defendiendo algo más que nuestros puestos de trabajo. Estamos defendiendo el derecho a vivir y trabajar dignamente en nuestra tierra», resume Amor Pérez. Soria es una provincia que ya sufre las consecuencias de décadas de desindustrialización, ahora observa con preocupación cómo una de sus zonas más dinámicas se tambalea. Este sábado, los vecinos del Moncayo y de toda la provincia tienen una cita con su futuro.