Carlos Martínez pide ser «agentes electorales» ya que «nacionalismos y localismos no sirven para nada»

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, emplazó hoy a los socialistas a convertirse en «agentes electorales», y subrayó que solo la unidad de los territorios y la defensa de las desigualdades, permitirá alcanzar a su partido el Gobierno de la Junta, ya que los «los localismos y nacionalismos de campanario no sirven absolutamente para nada».

«Sólo seremos capaces de gobernar la Junta de Castilla en el año 2026 si aglutinamos la fuerza de nuestras nueve provincias con nuestras singularidades en cada una de ellas pero con el potencial de que si todos estamos unidos todos seremos mucho más fuertes», expresó.

Martínez participó hoy en el XVII Congreso Provincial del PSOE de Soria que sirvió para refrendar a Luis Rey como nuevo secretario provincial del PSOE de Soria, en un cónclave que calificó «a la búlgara».« No me gustan los congresos a la búlgara y este ha sido la primera en la frente», dijo.

Con tono preelectoral, el secretario del PSOECyL criticó la gestión del PP al frente de la Junta, y acusó al presidente, Alfonso Fernández Mañueco, de no «alzar la voz» en Europa para evidenciar que la región es la Comunidad más extensa y requiere de fondos específicos de despoblación para atraer empresas y generar competitividad y criterios diferenciales, que permitan recibir más fondos para prestar los servicios públicos por la dispersión de la población.

En este sentido, acusó a Fernández Mañueco de inmovilista y de sumir a la Comunidad en un constante apagón. A esto añadió, que es el presidente «más vago de la Democracia«, y que gobierna sin un proyecto y una planificación concreta.

Frente a esto, abogó por «romper la arbitrariedad» de 40 años de Gobierno de la derecha en Castilla y León, que cuenta con un Ejecutivo que « gasta sin medida ni cabeza y no invierte para generar desarrollo», lo que provoca que la región permanezca en «apagón permanente». «El apagón lo sufrimos toda España, pero al señor Mañueco no se le notó. Las políticas de la Junta de Castilla y León están en permanente 'off'. En Castilla y León no hubiera pasado nada por estar seis hora más sin luz. La única sensación de prisa que tiene Mañueco es por intentar escabullirse en la celebración del 23 de abril o el 1 de mayo. Esa es su única obsesión», recalcó.

La crítica hacia el presidente de la Junta fue más allá, ya que Martínez llegó a describir el despacho del presidente de la Junta como un lugar donde no hay ni un ordenador ni papeles y lo único que se puede encontrar son las obras completas de Santa Teresa. «Es un tío tranquilo, ni un mal gesto ni una buena acción», aseguró.

Frente a la inacción del PP, Martínez apostó por implementar un proyecto político basado en la comarcalización y la planificación de la cobertura de los servicios para evitar que existan «territorios y personas de primera y de segunda». « Es absolutamente básico poder armar un proyecto político que se base en el territorio», reiteró.

Asimismo, en el ámbito internacional, el secretario general del PSOE de la Comunidad defendió que la paz es la premisa fundamental, y abogó, una vez más, por denunciar la vulneración de los derechos fundamentales en Gaza y Ucrania. Al respecto añadió que la violencia está en todas y cada una de las partes de la sociedad, y precisó que en el origen de esa violencia está la desigualdad.

El de Soria ha sido el último congreso que el PSOE ha celebrado para la renovación de sus cargos. Al respecto, Martínez aseguró que concluía el proceso de rearme territorial, orgánico y de equipo y se abre un período para disputar el Gobierno autonómico al PP con las condiciones precisas.

Para acabar instó a los militantes socialistas, que se reunieron en el restaurante Virrey Palafox de El Burgo de

Osma para aupar a Luis Rey al frente del PSOE por tercera vez, a crear «tensión y buen rollo», ya que pese a que 40 años de la derecha en Castilla y León generan «mal rollo», esto se debe afrontar con «empatía y optimismo«.

«Debemos seducir, yo no he visto a nadie que levantándose con mala cara venda un zapato. Nosotros tenemos que vende mucho. Tenemos que seducir a mucha ciudadanía con propuestas, hechos, realidades como las hacemos cuando gobernamos y lo tenemos que hacer con una sonrisa y una caña», expresó para volver a insistir en que deben convertirse en agentes electorales en «los bares, en los puestos de trabajo, en los colegios y con los padres de sus hijos y en el fútbol».