El PSOE de Valladolid fía el resurgir electoral al hiperliderazgo de Óscar Puente

«Ha estado justo». Óscar Puente echaba mano de la ironía después de que el 96,84% de los votos de los delegados en el ... congreso provincial que el PSOE de Valladolid ha celebrado este sábado apoyaran su reelección como secretario general. Hubo un día, lejano, en que la corriente puentista era la crítica y minoritaria entre los socialistas vallisoletanos. Ese momento pasó. Ahora el oficialismo en el PSOE de Valladolid es Óscar Puente, con un partido que fía el resurgir electoral tras los malos resultados de 2023 (con él ya al frente del PSOE provincial) al hiperliderazgo del exalcalde y ministro de Transportes en el puesto de mando de la calle Santa Lucía, donde está la sede socialista. «Yo nunca tuve las cosas muy fáciles en el Partido Socialista... Creo que ha sido bueno en mi caso, fue aprendizaje y me ayudó a crecer», reconoció el protagonista de la cita política.

Ampliar Las ministras Elma Saiz y Ana Redondo, Óscar Puente y Carlos Martínez saludan a los asistentes al congreso provincial del PSOE de Valladolid. A. Mingueza

Del congreso provincial sale Óscar Puente con un respaldo de hormigón armado y una Ejecutiva retocada en la que asciende al segundo puesto, el de vicesecretaria, Patricia Gómez Urbán, con la que el secretario general de los socialistas vallisoletano confía en recuperar ese terreno electoral perdido en la provincia -citó, por ejemplo, volver a gobernar Tudela o llegar a la Alcaldía de Laguna-, pero y por encima de todo, situar a un alcalde o alcaldesa socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, la joya de la corona electoral.

«¿Dónde está aquella izquierda en Valladolid que decía que lo que hacíamos era insuficiente? Tampoco están en la calle» Óscar Puente Santiago Secretario general del PSOE de Valladolid

«Hoy tenemos de alcalde a alguien que no quería serlo, que no vive aquí, que no tenía ni idea de lo que quería hacer con la ciudad más allá de acabar con lo que nosotros pusimos en marcha... Serán cuatro años perdidos para Valladolid, de retroceso», valoró el dirigente del PSOE sobre Jesús Julio Carnero y el gobierno municipal de PP y Vox, al tiempo que instó a hacer ver a la ciudadanía que «el 'que te vote Txapote'» que marcó las elecciones municipales de 2023 «nos ha salido muy, muy caro».

También reflexionó Puente sobre los partidos a la izquierda del PSOE, que en Valladolid consideraban insuficiente el carril bici de Isabel la Católica o la Zona de Bajas Emisiones que planteó su equipo municipal. «Un mensaje a esa izquierda que no se conforma y que quiere conquistar el cielo, que no cree que los avances que consigue la socialdemocracia sean suficientes. Ojito, porque el riesgo no está en que llegue la derecha y la ultraderecha y frenen los avances. El riesgo es que lo que ellos consideraban insuficiente ni siquiera se pueda conseguir y se produzca un retroceso», advirtió el exalcalde de Valladolid. «¿Dónde está aquella izquierda en Valladolid que decía que esto era insuficiente y que ahora ha visto que ya no están tantas cosas que nosotros construimos? Tampoco están en la calle», censuró.

Óscar Puente ha estado arropado en el acto que sellaba su reelección al frente del PSOE de Valladolid por el secretario autonómico, Carlos Martínez, y por dos ministras, Ana Redondo, titular de Igualdad, y Elma Saiz, de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sustituta de Félix Bolaños, que se cayó del cartel inicial al formar parte de la delegación española que ha asistido a los funerales del Papa Francisco.

Redondo, que fue teniente de alcalde con Puente en el Ayuntamiento, martilleó en el 'clavo' municipal subrayando que es «muy triste» para la ciudad estar bajo la gestión de un «alcalde sucedáneo que se pasa la mitad de la semana en el Senado». La ministra de Igualdad elevó la apuesta de la crítica a Carnero y esgrimió que Puente, con sus proyectos para la ciudad, «sigue siendo el alcalde desde Madrid a pesar de ser ministro».

Ampliar Puente y Martínez, puño en alto, entonan 'La Internacional'. A. Mingueza

«Necesitamos y merecemos una oportunidad para gobernar Castilla y León» Carlos Martínez Mínguez Secretario general del PSOE de Castilla y León

Elma Saiz, que se confesó participante motera en Pingüinos, destacó la «claridad» y la «valentía» de un Óscar Puente que «todos los días pone frente al espejo a los líderes del PP». El aludido y sus dos compañeras de Gobierno en labores ministeriales defendieron el trabajo y los resultados del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez como única «garantía de progreso», con una economía pujante reconocida por organismos nacionales e internacionales compatible con la protección social. Citaron la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la revalorización de las pensiones y ahora la reducción de la jornada laboral semanal.

Valladolid como «oportunidad» para Castilla y León

El nuevo líder autonómico del PSOE conminó a los socialistas vallisoletanos a empujar para propiciar un cambio en las políticas públicas de la Junta de Castilla y León y a trasladar a familiares, vecinos, compañeros de trabajo que «si queremos un resultado diferente, toca ya una votación diferente». La cita electoral autonómica está a la vuelta de la esquina, con tope en febrero de 2026. «Necesitamos y merecemos una oportunidad para gobernar Castilla y León», precisó Carlos Martínez, que animó a no entrar en «competencias estériles» entre territorios.

Puente recogió ese guante de quien se enfrentará al popular Alfonso Fernández Mañueco en las urnas. Reivindicó Valladolid como una «fortaleza» para el conjunto de Castilla y León. «No miremos a Valladolid con recelo. Valladolid no es un problema para León, para Burgos, para Palencia, Valladolid es una gran oportunidad para Castilla y León. No tenemos nada en contra de nadie, somos un elemento de acogida y de dinamización», esgrimió el vallisoletano. «Hay razones para la alternancia en Castilla y León», añadió. «Por higiene democrática», insistió. «No va a ser fácil, pero no es imposible», zanjó Puente, con una llamada a enfundarse el «mono de faena» y defenderlo en la calle.