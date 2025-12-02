El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. El Norte

Soria

Anulada la orden de expulsión de un inmigrante irregular condenado por violencia sobre las mujeres

El TSJ considera que esta persona tiene menores a su cargo y concluye que no se justifica la expulsión

E. N.

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:26

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló este martes la orden de expulsión de una persona inmigrante irregular que tenía una condena penal en firme por parte de la Audiencia Provincial de Soria por la comisión de dos delitos de amenazas en el ámbito de la violencia sobre la mujeres.

El TSJ reconoce la existencia de vínculos familiares con menores de nacionalidad española y concluye que no se justifica la expulsión debido al interés superior de los niños. Por el delito de situación irregular impuso una multa de 500 euros en lugar de la expulsión.

Esta persona fue condenado por la comisión de dos delitos de amenazas en el ámbito de la violencia sobre la mujer, con una pena de dos años por cada uno de ellos, además de diversas penas accesorias. ​ Tiene antecedentes por delitos como «usurpación del estado civil», «quebrantamiento de condena», «violencia doméstica y de género», y «lesiones y maltrato familiar».

