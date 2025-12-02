Los peritos de EDP destacan que la compra de IDER fue superior a los precios de mercado

E. N. Martes, 2 de diciembre 2025, 13:57 Comenta Compartir

A la espera de que la próxima semana comiencen los interrogatorios a los acusados, el juicio de la denominada trama eólica que se celebra en la Audiencia Provincial de Valladolid continuó este martes con la declaración de peritos de las defensas. Así, en un informe encargado por la empresa portuguesa EDP -antes Sinae- se puso de manifiesto que la compra por parte de este grupo energético del 79,5% de las acciones IDER se realizó por encima del precio de mercado.

A su vez, los encargados de elaborar el informe, apuntaron que solo se construyeron cuatro de los catorce parques que en 2005 se estaban promocionando, y que a medio plazo la rentabilidad de la operación fue más baja que la prevista inicialmente, informa Ical. A propuesta de la Junta de Castilla y León, que figura como responsable civil en la causa, también declaró este martes como perito el jefe del departamento de Energías Renovables del EREN de Castilla y León, Rafael Ayuste, que su día declaró como testigo en esta misma causa. No obstante, al informe que se refirió Ayuste fue elaborado en su día por técnico ya fallecido.

En dicho informe se considera que Altos del Rasero, Augusta Wind e IDER, sociedades que reclaman a la Junta indemnizaciones como perjudicados al verse obligados a vender a pérdidas las participaciones de sus proyectos por presiones del entonces viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, no tienen derecho a recibir ninguna cantidad, dado que sus gastos fueron compensados con la venta de sus acciones a otras empresas.

Por otra parte, el juicio, que arrancó el pasado 15 de septiembre, entra su fase decisiva y la próxima semana comenzarán a declarar los catorce acusados. No obstante, es previsible que la declaración del principal encausado, Rafael Delgado, que se enfrenta a 42 años de cárcel y multas por valor de 239 millones de euros, no tenga lugar hasta el próximo mes de enero. A Delgado se le imputan tres delitos continuados de cohecho, por lo que se le piden 14 años de cárcel. A mayores, se le acusa de seis delitos de extorsión, tráfico de influencias , prevaricación, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública.

En principio, la conclusión del juicio está previsto para finales del próximo mes de enero.

Temas

Tribunales