Peritos de la defensa de exdirectivos de Iberdrola recalcan que la compra de las acciones fue a precios de mercado

Los peritos de parte contratados por la defensa del que fuera director de control de Iberdrola, Rafael Icaza de la Sota, y del exdirector de Iberdrola Renovables, Pedro Barriuso, ambos encausados en el juicio que se sigue en al Audiencia Provincial de Valladolid contra la denominada trama eólica, aseguraron este lunes que la compra del 40% de Energía Global Castellana al Grupo San Cayetano por parte de Iberdrola se realizó en base a una fórmula estándar y se cerró ligeramente por debajo del precio de mercado.

En un extenso interrogatorio, también indicaron que desde un punto de vista económico «no tiene sentido» comparar los 24.000 euros que el Grupo San Cayetano aportó en el año 2004 en la constitución de Energía Global Castellana junto a Iberdrola, y los 47,1 millones de euros que recibió de la empresa energética en 2007 cuando la vendió el 40% de las acciones que poseía en esta sociedad.

En este sentido, explicaron que hay que valorar el desarrollo de los proyectos durante este tiempo, así como el riesgo que se asume en un sector rodeado de una gran «incertidumbre», y puntualizaron que el momento de la venta Energía Global Castellana ya arrastraba una deuda de 60 millones de euros. Además, los peritos de Pedro Barriuso, entre los que se encontraba un asesor en materia energética del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, remarcaron que la inversión en proyectos eólicos era de «alto riesgo» dada grandes inseguridades que rodeaban al sector tanto desde el punto de vista normativo, como del técnico.

En la misma línea, argumentaron que San Cayetano decidió abandonar la sociedad por el alto riesgo que suponía en el año 2007, «cuando ya se podía entrever la crisis financiera» tener que hacer frente a una préstamo de 450 millones de euros para construir los parques, que era la cantidad que contemplo Iberdrola en el proyecto de financiación, informa Ical.

Una práctica habitual

«Iberdrola no regaló dinero a nadie y su único interés era desarrollar parques y más teniendo en cuenta que diciembre de 2007 estaba prevista la salida a Bolsa de Ibedrola Renovables», indicaron, a la vez que reconocieron tanto San Cayetano como Andrés Martín de Paz cumplieron sus obligaciones como accionistas mientras permanecieron en las sociedades que crearon junto a Iberdrola.

En su declaración, también dejaron claro que la búsqueda de socios locales era una práctica habitual de Iberdrola en Castilla y León y en otras comunidades, pero también lo era del resto de empresas energéticas importantes que estaban intentados desarrollar parques eólicos como Endesa, EDP o Gas Natural. Incluso llegar a puntualizar que también era un patrón en el conjunto de la Unión Europea y que se ha incluido en la nueva normativa que regula el sector.

A preguntas de los abogados de la defensa, también señalaron que los procesos de tramitación tanto de Energía Global Castellana, como de Villar de Frades, la sociedad que Iberdrola creo junto con Andrés Martín de Paz, se situaron en un «rango razonable» y tuvieron una duración ligeramente superior a la media del conjunto de proyectos.

Por último, remarcaron que tanto en el acuerdo marco de constitución de Energía Global Castellana, como en los contratos sucesivos, incluido un préstamo de dos millones de euros de Iberdrola a San Cayetano, se realizaron con total «transparencia».

