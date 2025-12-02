Un hombre con el que intimó en Instagram estafa 14.500 euros a una mujer

Ricardo Sánchez Rico Palencia Martes, 2 de diciembre 2025, 07:16 Comenta Compartir

Dos mujeres, M. R. P. y M. G. C. M., después del acuerdo al que han llegado con la Fiscalía, han asumido este lunes en la Audiencia de Palencia una pena la primera de ellas de 21 meses de prisión y 14.000 euros de indemnización como colaboradora necesaria de un delito continuado de estafa, y de seis meses de cárcel y 500 euros de indemnización la segunda como colaboradora necesaria de un delito de estafa.

«Los hechos se remontan a abril de 2023, cuando L. I. R. A. entabló relación de amistad en el red social Instagram con una persona que se identificó mendazmente como Antonio León Ortega, logrando intimar. Amparándose en dicha confianza, el tal Antonio le refirió a L. I. R. A. que estaba en trámites de realizar una operación en Mali sobre venta de vehículos de lujo, encontrándose en apuros burocráticos derivados del transporte de los vehículos y los impuestos aduaneros, no teniendo posibilidad de utlizar su propia financiación al tener bloqueada su cuenta y no poder recibir ayuda de sus colaboradores», detalla el fiscal.

«Con tal ardid y ánimo de injusto enriquecimiento, logró que L. I. R. A. le realizase los días 25, 27 y 29 de abril de 2023 tres transferencias por importe de 14.000 euros en una cuenta proporcionada por la acusada M. R. P., quien era conocera de la procedencia ílicita del dinero, permitiendo su ulterior disposición. El 27 de abril de 2023, realizó una transferencia por importe de 500 euros en una cuenta proporcionada por la acusada M. G. C. M.», añade.

Temas

Tribunales

Palencia

Mali