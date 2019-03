Doce años de edad y 45 minutos de horror para el resto de su vida La Manada de Azuqueca de Henares (Guadalajara), formada en su mayoría por menores, es un nuevo caso de violación en grupo, con una víctima muy joven DOMÉNICO CHIAPPE Madrid Miércoles, 20 marzo 2019, 19:47

Era mediodía en una población de 35.000 habitantes en Castilla-La Mancha, llamada Azuqueca de Henares (Guadalajara). Comienzo de una tarde cualquiera para una niña de 12 años, que va al Parque del Lavadero, un lugar tranquilo y público, con una amiga. Ahí se encontró con otro grupo de amistades. Llegó un conocido, cuya identidad corresponde a las iniciales O. C. Acababa de cumplir 18 años y lideraba un grupo de menores. Eran cuatro o seis, la información no es exacta. Con violencia llevaron a la niña y a su amiga hasta un edificio de ladrillos, una residencia de ancianos abandonada del Barrio del Vallejo. Algunos de los que allí estaban con las dos niñas, al ver que las arrastraban y alzaban, intentaron detenerlos, según la información adelantada por 'El Mundo' y confirmada por el subdelegado de Gobierno en Guadalajara, Ángel Canales.

Parece que la amenaza de pegarles con un palo fue suficiente para que no hicieran nada. Ni siquiera llamar a la policía o avisar a un mayor de edad. De aquella puerta custodiada siempre por alguno de esa Manada de Azuqueca, salió la amiga de la niña de doce años, indemne. De allí también salían los gritos de la víctima mientras era violada anal y vaginalmente por los sujetos que hacían turnos.

En el escrito de la acusación de estos hechos, sucedidos el 15 de marzo de 2018, se transcriben las palabras de la víctima: la sujetaron de manos y piernas y le taparon la boca, la desvistieron de cintura para abajo y comenzaron a violarla. La niña no pudo decir, durante la denuncia, cuántos fueron los hombres que la violaron durante 45 minutos. Quizás cuatro, quizás cinco. Sí sabía que el primero de las dos tandas de penetración a las que fue sometida era O. C. Más tarde se sabría también, por testimonio de la amiga que fue detenida brevemente por la Manada, que O. C. ya había anunciado que la iba a violar. También que cuando salió de aquel edificio esa tarde, el hombre anunció que había cumplido su amenaza.

La denuncia se hizo de inmediato y esa misma tarde la Guardia Civil detuvo a seis personas. Tres eran mayores de edad, de origen marroquí y nigeriano. «Desde el punto de vista policial, el caso se resolvió de manera rápida y eficaz», sostuvo Canales. «Se puso a los agresores a disposición judicial». Durante este año de proceso, la Fiscalía de Menores llegó a un acuerdo con la defensa de los tres menores, entre 15 y 17 años, que fueron condenados a tres años de internamiento en un centro cerrado y cinco de alejamiento de la víctima. De los mayores de edad investigados por el Juzgado de Instrucción número 3 de Guadalajara por agresión sexual y detención ilegal, O. C. está en prisión provisional sin fianza y los otros dos se encuentran en libertad provisional con medidas cautelares (prohibición de comunicación y orden de alejamiento de la víctima).

Agresiones múltiples

En 2018, año de la agresión sexual de Azuqueca, se produjeron 59 agresiones sexuales múltiples, según datos de la organización Geo Violencia Sexual, lo que supone 43 más que en 2016 y 44 más que en 2017. «En 2018, se registraron casos en todos los meses. En junio se alcanzaron los doce casos, la cifra conocida más alta desde 2016».

En el 6,9% de las ocasiones el agresor era conocido, como en este caso, mientras que el 68,4% de las agresiones sexuales fueron cometidas por grupos de varones desconocidos por las víctimas o que habían conocido ese mismo día. En 2019, según esta misma plataforma vinculada a Feinicio.net y elaborada a partir de información pública, se han registrado diez agresiones sexuales múltiples.

«Desde 2016, dos de cada tres agresiones sexuales múltiples fueron violaciones consumadas (el 62,1%), mientras que el 37,9% restante fueron otro tipo de agresiones sexuales múltiples. Esto supone un aumento del 1,4% sobre la media desde 2016 (con un 61,8% de violaciones)», asegura.

«Más de la mitad de las agresiones sexuales múltiples registradas en 2018 fueron perpetradas por grupos de dos o tres varones (51,6%). Una de cada cinco, por grupos de cuatro o más varones». Aunque algunas fuentes aseguran que el caso se ha silenciado por razones no aclaradas, en realidad, con más de un caso por semana en 2018, sólo una minoría trasciende a la opinión pública antes del juicio, más en las ocasiones en que víctima y victimarios son menores de edad.