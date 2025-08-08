Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy viernes 8 de agosto de 2025?

El Norte Valladolid Viernes, 8 de agosto 2025, 08:53 Comenta Compartir

Hoy, viernes 8 de agosto de 2025, el santoral cristiano celebra a Santo Domingo de Guzmán, presbítero castellano y santo católico. Nació en Caleruge (Burgos) en 1170, en el seno de una familia creyente. Sus padres descendían de los condes-fundadores de Castilla y estaban emparentados con diferentes reyes castellanos y de León, Aragón, Navarra y Portugal. Fundó la Orden de Predicadores, cuyos miembros son popularmente conocidos como «dominicos».

Cuando tenía 7 años comenzó a recibir formación moral y cultural de su tío, el cual era arcipresete en Gumiel de Izán, y la enseñanza duró hasta sus 14 años. En ese tiempo transcurrido en Burgos despertó su vocación hacia el estado eclesiástico. Estudió artes (humanidades superiores y filosofía) y teología en Palencia, además fue profesor en las escuelas catedralicias de esa ciudad.

En 1190 se hizo canónigo regular en la catedral de Osma y cuatro años más tarde se ordenó sacerdote. A sus 28 años se le encomendó la presidencia de la comunidad de canónigos y del gobierno de la diócesis en calidad de vicario general de la misma. Su movimiento comenzó por su convicción de que los herejes cátaros debían ser convertidos al catolicismo. Falleció en 1221 con más de sesenta comunidades de Dominicos en funcionamiento y sus restos se encuentran en la basílica de Santo Domingo de Bolonia, Italia.

También se celebra San Emiliano de Cízico, obispo y confesor bizantino que murió en el exilio. Fue un monje de un monasterio construido por Tarasio, patriarca de Constantinopla, en la región del Bósforo, actual Turquía. Fue nombrado obispo de Císico, ciudad de la división eclesiástica del Helesponto, en el año 787.

Acudió al sínodo de Constantinopla en el 815, donde el emperador León V, reconocido iconoclasta, incitó a los obispos ortodoxos a no adorar imágenes, por lo que Emiliano y otros obispos se rebelaron. Tras esto fue exiliado y la sede de Císico quedó vacante ese mismo año. Murió en el exilio.

Además, como sucede día tras día, también se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral.

Santos de hoy

San Altamano de Passau

Beato Antonio Silvestre Moya

San Eusebio de Milán

San Severo de Vienne

San Famiano de Galese

San Marino de Anazarbe

San Mummolo de Burdeos

San Pablo Ke Tingzhu

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

