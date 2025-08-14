Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy jueves 14 de agosto de 2025?

El Norte Valladolid Jueves, 14 de agosto 2025, 07:45 Comenta Compartir

Hoy, jueves 14 de agosto de 2025, el santoral cristiano celebra a San Maximiliano Kolbe, fraile franciscano polaco que murió en el campo de concentración de Auschwitz, en la Polonia ocupada por los nazis. Se ofreció voluntariamente para ocupar el lugar del sargento polaco Franciszek Gajowniczek.

Fue el creador de la Ciudad de la Inmaculada, un complejo religioso cerca de Varsovia que contaba con un monasterio, una editorial y una estación de radioaficionados. Es conocido como el «apóstol de la consagración a María» por sus esfuerzos por promover la consagración y la confianza a la Virgen María.

Murió en 1941 tras recibir una inyección letal y cuarenta años más tarde fue canonizado por el papa Juan Pablo II y declarado mártir por la caridad. La Iglesia católica le venera como santo patrón de los operadores de radio altruistas, de las personas que padecen adicciones a las drogas y de los presos políticos.

Hoy también se celebra San Alfredo de Hildeseheim, obispo de Hildeseheim que fundó la Abadía de Essen y consejero cercano del rey Luis el Germánico, de Francia Oriental. Siguió la regla de San Agustín y tuvo fama por pacificas las distintas facciones carolingias que estaban enfrentadas en esos momentos por controlar el imperio. Además, a San Alfredo se le atribuye el comienzo de la construcción de la catedral dedicada a la Virgen María de Hildesheim. Se desconocen muchos datos del final de su vida pero se cree que murió martirizado.

Además, como sucede día tras día, también se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral.

Santos de hoy

Santa Eunomia de Augsburgo

San Tarcisio

San Ursicino de Ilírico

Beata Isabel Renazi

San Arnulfo de Soissons

San Eusebio de Roma

San Marcelo de Apamea

San Facanano de Ross

Beato Féliz Yuste Cava

Beato Sante de Urbino Brancoisini

Beato Vicente Rubiols Castelló

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

