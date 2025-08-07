Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy jueves 7 de agosto de 2025?

El Norte Valladolid Jueves, 7 de agosto 2025, 07:32 Comenta Compartir

Hoy, jueves 7 de agosto de 2025, el santoral cristiano celebra a Sixto II el vigésimo cuarto papa de la Iglesia católica de 257 a 258. Nacido en Grecia, fue elegido para el cargo bajo el reinado del emperador Valeriano, quien desató una fuerte represión contra los cristianos acabando con la vida de muchos de ellos, incluida la del propio Sixto II. Fue el primer papa de la historia en llevar un nombre ya utilizado por un predecesor.

Su pontificado se inició poco después de que el emperador Valeriano hubiera proclamado un edicto de persecución contra los cristianos en el que prohibía el culto y las reuniones en los cementerios, ubicados en las catacumbas. Esta última disposición exigió una nueva ley, pues quebrantaba la salvaguardia que siempre el derecho romano había otorgado a los cementerios. Según el martirologio romano, Sixto II fue detenido mientras estaba celebrando misa en el cementerio de Pretextato, muriendo mártir al ser decapitado junto a algunos de los diáconos que le acompañaban en el momento de su captura.

También se celebra San Cayetano de Thiene, que nació el 1 de octubre de 1480 en Vicenza, Italia. Fundó una sociedad de sacerdotes y prelados, llamada el Oratorio del Amor Divino. Y, a los 25 años de edad, gracias a las relaciones de sus tíos, tuvo la oportunidad de ser nombrado protonotario apostólico en la corte del papa Julio II, en Roma. Desde ese puesto ayudó a reconciliar a la Santa Sede con la República de Venecia, y fue ordenado sacerdote con 35 años.

Se caracterizó por ser un fiel defensor de que la Iglesia necesitaba luchar contra la Reforma y servir a los más pobres y que la fundación de los Clérigos Regulares tenía como objetivo renovar el espíritu y la labor misionera de los sacerdotes.

Además, como sucede día tras día, también se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral.

Santos de hoy

San Afra de Augsburgo

Beato Alberto de Sassoferrato

San Alberto degli Abbati

San Donaciano

San Donato de Arezzo

Beato Jordán Forzaté

Beato Edmundo Bojanowski

San Miguel de la Mora

Beato Nicolás Postgate

San Victricio de Eouen

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

