Segundo caso mundial de un paciente de SIDA curado Archivo La infección del 'paciente de Londres' empezó a remitir a partir de un trasplante de médula ósea destinado a tratar el cáncer que padecía ELENA MARTIN LOPEZ Madrid Martes, 5 marzo 2019, 11:55

En un año en el que la figura de Freddie Mercury se ha vuelto viral, llega una noticia esperanzadora para los 36,9 millones de personas que, como el cantante en su momento, conviven con el SIDA. Por segunda vez en la historia, un paciente con VIH se ha curado, según publica este martes 'The New York Times' tras entrevistarse con los investigadores que han seguido el caso, algunos de ellos españoles.

La noticia llega casi doce años después de que Timothy Brown, conocido como «paciente de Berlín», fuera declarado curado de esta patología, convirtiéndose en el primer caso mundial. Desde entonces, los científicos han intentado repetir dicha hazaña, sin éxito hasta hoy. «Este caso confirma que una cura para el VIH es difícil de conseguir, pero posible, han dicho.

El nuevo paciente, cuyo nombre no ha trascendido y al que se ha bautizado como 'Paciente de Londres', lleva 18 meses sin rastro del virus a pesar de no tomar ningún tratamiento antirretroviral, algo inimaginable para cualquier seropositivo.

Ambos hitos resultaron de los trasplantes de médula ósea administrados a los pacientes infectados, aunque, sorprendentemente, dichos trasplantes estaban destinados a tratar el cáncer que padecían, no el SIDA. También ha coincidido que en los dos casos las cédulas óseas implantadas provenían de donantes con un gen CCR5 disfuncional. Algo que no asegura el éxito, pues en otros pacientes de VIH no ha dado resultado.

Por ello, los científicos advierten que la prudencia es clave y que, aunque utilicen la palabra «curación» durante las entrevistas, es pronto para cantar victoria.

Su informe será publicado en la revista 'Nature' y algunos de sus detalles se presentarán en la Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas en Seattle.