Una farmacéutica busca medicamentos. El Norte

Sanidad retira 23 lotes de fármacos para tratar la diabetes

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) alerta sobre los defectos de calidad de este producto

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:30

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha publicado una nueva alerta relacionada con un medicamento para tratar la diabetes tipo 2. Se trata de la sitagliptina/metformina Normon y se utiliza para el bajar el nivel de azucar sangre.

¿Por qué se ha retirado?

Tal y como refleja en su página web, la AEMPS ha detectado la presencia de impurezas por encima del límite establecido, lo que implica un defecto en su calidad. Bien es cierto que el mal estado del fármaco no supone un riesgo vital para el paciente, pero han retirado todas las unidades afectadas para evitar que el consumidor pueda verse perjudicado.

Los lotes afectados y fecha de caducidad

  • Lote: A25A1, fecha de caducidad 28/02/2027

  • Lote: A25C1, fecha de caducidad 28/02/2027

  • Lote: A2581, fecha de caducidad 28/02/2027

  • Lote: A2591, fecha de caducidad 28/02/2027

  • Lote: A27X1, fecha de caducidad 28/02/2027

  • Lote: A2801, fecha de caducidad 28/02/2027

  • Lote: A6MK2, fecha de caducidad 30/06/2027

  • Lote: A6ML1, fecha de caducidad 30/06/2027

  • Lote: A6MM1, fecha de caducidad 30/06/2027

  • Lote: A6MN1, fecha de caducidad 30/06/2027

  • Lote: XCKU1, fecha de caducidad 30/11/2026

  • Lote: XCKV1, fecha de caducidad 30/11/2026

  • Lote: XCKX1, fecha de caducidad 30/11/2026

  • Lote: X0RA1, fecha de caducidad 31/01/2026

  • Lote: X0R91, fecha de caducidad 31/01/2026

  • Lote: X1HX1, fecha de caducidad 28/02/2026

  • Lote: X5UF1, fecha de caducidad 31/05/2026

  • Lote: X60J1, fecha de caducidad 31/05/2026

  • Lote: X61X1, fecha de caducidad 31/05/2026

  • Lote: X86M1, fecha de caducidad 31/07/2026

  • Lote: X86N1, fecha de caducidad 31/07/2026

  • Lote: X86P1, fecha de caducidad 31/07/2026

  • Lote: X86R1, fecha de caducidad 31/07/2026

¿Quién puede verse afectado?

Pueden verse afectados todos aquellos pacientes que disponga alguna caja perteneciente a los lotes, o las farmacias que suministran dicho producto. Por ello, la AEMPS alerta de que el medicamento debe ser retirado de inmediato y proceder a su devolución a los laboratorios, y quien resulte implicado deberá llevar el fármaco al lugar en el que lo compró.

¿Hay algún riesgo si he tomado este medicamento?

La AEMPS remarca que este defecto no supone un riesgo vital, aunque representa un problema de calidad del medicamento, por lo que la recomendación es evitar su consumo. De esta manera, es recomendable que los pacientes consulten a su médico por un posible sustitutivo.

