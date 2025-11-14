Alerta por la presencia de listeria en quesos distribuidos en varias comunidades autónomas Los productos contaminados han sido comercializados por un total de seis marcas

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado este viernes 14 de noviembre una alerta por presencia de listeria monocytogenes en productos lácteos procedentes de España.

Este aviso notifica sobre la afección en queso mezcla madurado elaborado con leche cruda de oveja y vaca de las marcas Beiardi, la Borda de Agort, Udabe y Eroski, con diferentes lotes y fechas de caducidad.

Según la información disponible, la distribución inicial ha tenido lugar en las comunidades autónomas de País Vasco, Navarra, Castilla - La Mancha y Aragón, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Producto 1 1 Nombre: Queso de mezcla madurado elaborado con leche cruda. 2 Marca: BEIARDI. 3 Número de lote: 2528430. 4 Fecha de caducidad: 29/09/2026. 5 Peso de unidad: 500 g. 6 Temperatura: refrigerado.

Producto 2 Nombre: Queso de mezcla madurado elaborado con leche cruda.

Marca: BEIARDI.

Número de lote: 2528410.

Fecha de caducidad: 09/09/2026, 10/09/2026, 17/09/2026 y 22/09/2026.

Peso de unidad: 3 Kg.

Temperatura: refrigerado.

Producto 3 Nombre: Queso de mezcla madurado elaborado con leche cruda.

Marca: BEIARDI.

Número de lote: 2528410.

Fecha de caducidad: 16/09/2026.

Peso de unidad: 200 g.

Temperatura: refrigerado.

Producto 4 Nombre: Queso de mezcla madurado elaborado con leche cruda.

Marca: La Borda de AGORT.

Número de lote: 2528410.

Fecha de caducidad: 12/09/2026.

Peso de unidad: 3 kg.

Temperatura: refrigerado.

Producto 5 Nombre: Udabe queso mezcla elaborado con leche cruda ahumado.

Marca: UDABE.

Número de lote: 2528410.

Fecha de caducidad: 22/10/2026.

Peso de unidad: 250 g.

Temperatura: refrigerado.

Producto 6 Nombre: Queso mezcla elaborado con leche cruda ahumado.

Marca: EROSKI.

Número de lote: 2528410.

Fecha de caducidad: 07/10/2026.

Peso de unidad: 250 g.

Temperatura: refrigerado.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos. En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.

Listeria

La listeria monocytogenes, tal y como recoge la propia AESAN, provoca listeriosis, una enfermedad que por lo general no tiene síntomas, aunque pueda llegar a producir problemas gastrointestinales leves, fiebre y dolores musculares.

Además, esta bacteria afecta a en mayor medida a grupos de riesgo como los inmunodeprimidos, las personas de edad avanzada, los niños o las mujeres embarazadas. En este último caso puede derivar en aborto espontáneo, muerte fetal o parto prematuro. En casos graves puede provocar meningitis o septicemia.

