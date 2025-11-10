Alerta por la presencia de una bacteria en chóped vendido en los supermercados DIA El embutido, contaminado con listeria, se ha distribuido en Andalucía pero no se descarta que haya llegado a los lineales de establecimientos de otras comunidades

Envase de chóped de la marca DIA similar al que contiene el lote contaminado con listeria y que se ha distribuido, al menos, en Andalucía.

J. A. Pardal Valladolid Lunes, 10 de noviembre 2025, 10:02 Comenta Compartir

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición lanzó el pasado viernes 7 de noviembre una alerta por presencia de listeria monocytogenes en producto cárnico procedente de España.

Concretamente, la bacteria está presente en un producto denominado Chopped Lata finas lonchas de la marca Nuestra alacena que se vende en los supermercados de la cadena DIA. El aviso de la contaminación de este embutido llegó desde Andalucía, donde se ha confirmado la distribución de lotes con listeria, algo que no se descarta que también se haya producido en otras comunidades autónomas.

La listeria y sus peligros

Según la propia AESAN, la listeria monocytogenes provoca listeriosis, una enfermedad que generalmente suele ser asintomática o se manifiesta mediante sintomatología gastrointestinal leve, fiebre y dolores musculares. Los peligros que conlleva ingerir un producto que contenga esta bacteria se multiplican en personas pertenecientes a grupos de riesgo como los inmunodeprimidos, las personas de edad avanzada, los niños o las mujeres embarazadas. En el caso de estas últimas, contraer listeriosis puede derivar en aborto espontáneo, muerte fetal o parto prematuro, mientras que en el resto de población de riesgo pueden presentarse cuadros graves que incluyen meningitis o septicemia.

Según esta misma información pese a que la listeriosis es una enfermedad poco frecuente, la mortalidad en los casos graves se eleva hasta el 30%.

Parte delantera de un envase de Chopped Lata finas lonchas como el que se contaminado con listeria. El Norte Parte trasera de un envase de chóped como el que se ha contaminado con listeria. El Norte 1 /

El chóped contaminado con listeria que se ha vendido en España

Según la nota hecha pública por la AESAN, el chóped que puede provocar listeriosis está envasado en lonchas con un peso total de 150 gramos. Se conserva refrigerado y su fecha de caducidad es el 18 de noviembre de este 2025.

El número de lote es el 252771.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos.En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.

Características del chóped contaminado con listeria y distribuido, al menos, en Andalucía Nombre del producto: Chopped lata finas lonchas

Nombre de marca: Nuestra Alacena (DIA)

Aspecto del producto: Envasado loncheado 150 g

Número de lote: 252771

Fecha de caducidad: 18/11/25

Peso de unidad: 150 g

Temperatura: refrigerado

Temas

Supermercados

Alerta

Listeriosis