Sanidad entierra su proyecto de imponer mascarilla en todo momento en playas y piscinas En el borrador que Darias presentará hoy a las comunidades se permite no usar el tapabocas en los momentos de «descanso» y siempre que haya 1,5 metros de distancia con «no convivientes»

Melchor Sáiz-Pardo Madrid Miércoles, 7 de abril 2021, 09:21

Sanidad entierra definitivamente su polémico proyecto de imponer el uso de la mascarilla en todo momento en las playas, piscinas, ríos, lagos, pantanos, embalses y entornos «asimilados», aunque se pudiera guardar la distancia de seguridad con otras personas. Una semana después de que la controvertida normativa fuera publicada en el BOE sin el acuerdo de las autonomías, el departamento que dirige Carolina Darias ha preferido tratar de no forzar la voluntad de las comunidades y presentará hoy un nuevo borrador en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que permite no usar el tapabocas en esos espacios públicos siempre que sea en los «momentos de descanso» (no se usa la expresión «tomar el sol», pero está implícita, según los técnicos) y siempre que se pueda guardar la distancia de seguridad de 1,5 metros con otros grupos de personas «no convivientes».

El texto, que casi con toda probabilidad sí que tendrá ahora el visto bueno de las comunidades, mantiene no obstante la obligación de portar la protección de nariz y boca si las personas se encuentran en movimiento. O sea –explican desde Sanidad- la mascarilla seguirá siendo obligatoria durante los «paseos» por la playa y «demás entornos acuáticos», con independencia de la masificación o no que exista en la zona.

Particularmente, el texto señala que el tapabocas será indispensable durante el acceso a los arenales o en el desplazamiento a la orilla, así como en todos los «entornos naturales» de estas zonas, como pudieran ser unas dunas. Tampoco los ciudadanos podrán descubrirse la boca en el interior de los vestuarios de las piscinas u otros espacios de ocio similares, sean públicas o comunitarias. Únicamente se podrá prescindir de la protección en los vestuarios en el habitáculo de la ducha.



La forma que el departamento de Darias ha encontrado para 'indultar' a los bañistas de la mascarilla todo el tiempo es establecer un listado de «excepciones» a la norma general de portar la prenda siempre, por considerar que su uso es «incompatible» con la situación en sí. Tales como son el «momento del baño»; la práctica del deporte en el medio acuático «sea éste natural o artificial» y, sobre todo, la gran puerta de atrás para permitir estar buena parte del tiempo en estos espacios sin la odiada máscara: «los periodos de descanso antes o después del baño o la práctica de deporte en el medio acuático, en el entorno del mismo».

La práctica deportiva en estos espacios acuático, como en el resto de parajes, seguirá eximiendo, como hasta ahora, del uso del tapabocas mientras se realiza la actividad física, no en el preámbulo ni a posteriori. También se excluye de portar la mascarilla a las personas que, estando en estos lugares, realicen actividades de «socorrismo o rescate» pero solo en el momento que necesiten «acceder al medio acuático» para ejercer su trabajo de asistencia.

También, obviamente, se podrá prescindir momentáneamente de la máscara cuando se coma o se beba. Eso sí, en los establecimientos de restauración de estas zonas de ocio veraniego, como en el resto de la hostelería, seguirá en vigor la obligación taxativa de llevar en todo momento la mascarilla puesta excepto en el momento de la consumición.

Las nuevas directrices van a modificar el artículo 6.2 de la ley Ley de Prevención contra el Coronavirus, redactado y aprobado en los primeros días de la pandemia y el confinamiento y que establecía el uso de la mascarilla en todos los casos en espacios públicos. La decisión de Sanidad de retocar estas disposiciones que tendrán su aplicación este verano pero sin suavizar las condiciones en lugares de eminente presencia turística había levantado en armas a buena parte de las comunidades, incluidas varias de gobiernos socialistas, que temían que una normativa tan estricta pudiera desincentivar la llegada de visitantes en los próximos meses.