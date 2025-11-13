Una policía municipal de Madrid, detenida por vandalizar el coche de Nacho Abad El suceso tuvo lugar en el aparcamiento de un centro comercial

El Norte Valladolid Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:50

Una agente de la Policía Municipal de Madrid ha sido detenida como presunta a autora de vandalizar el coche del periodista Nacho Abad. El presentador comunicó en su programa la noticia, y el periódico El Mundo confirmó que la identificada P. G. O., fue arrestada y puesta en libertad a la espera de la celebración del juicio.

La funcionaria fue identificada como presunta autora de un delito de daños tras, supuestamente, causar desperfectos que superaban los 400 euros. Por el momento se desconoce si se ha abierto un expediente a la agente, pero varios compañeros hablan de «carácter conflictivo y complicado».

Nacho Abad denunció lo ocurrido adjuntando la grabación de seguridad de su vehículo, que es una Tesla. En el vídeo se puede ver como una mujer, de pelo rubio, se baja de su coche para hacerla una foto al del presentador en el aparcamiento de un centro comercial. Poco después regresó al vehículo y fue cuando cogió unas llaves para rayar la carrocería en varias ocasiones y, de nuevo, inmortalizar el acto vandálico.

El periodista mostró el vídeo en el programa que presenta alegando que la mujer le había reconocido: «Me voy al gimnasio dejando el vehículo aparcado junto al suyo. Ella llega y decide seleccionar la llave con la que quiere rayarme el coche y comienza a hacerlo por un lado y luego por el otro». Concluyó su intervención dejando claro que el juicio pedirá «el máximo castigo».