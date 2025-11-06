Rompe el retrovisor y raya el coche a la conductora que le quitó el aparcamiento en Valladolid El hombre fue detenido días después de la discusión para dilucidar quién había visto el sitio antes

El Norte Valladolid Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:03 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Valladolid el pasado 4 de noviembre a un hombre tras fracturar un retrovisor y rayar el lateral de un coche estacionado en la calle Muro de la capital, hechos que ocurrieron tras una disputa vial por quedarse sin una plaza de aparcamiento en la citada calle, según informaron fuentes policiales recogidas por Ical.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de octubre y fueron denunciados por una mujer, en dependencias de la Comisaría Provincial de Policía Nacional. En su denuncia relataba cómo se disponía a estacionar su turismo en una plaza de la calle Muro de la capital, cuando un conductor le empezó a reprochar que él había visto primero el sitio, gritándola y amenazándola, incluso llegándole a manifestar que a su vuelta se encontraría el coche «sin retrovisores y rayado».

La mujer estacionó finalmente el vehículo y cuando volvió después se encontró el retrovisor derecho fracturado y el lateral izquierdo del vehículo rayado. Un testigo de los hechos que había visto todo lo ocurrido, le dejó una nota con su contacto en la luna del vehículo. La víctima aportó en su denuncia un presupuesto de reparación de los daños ocasionados por un importe de 735,68 euros.

Cuando los investigadores de la Policía Nacional contrastaron la denuncia y los datos aportados por el testigo, pudieron determinar sin ningún género de dudas la identidad del hombre así como la autoría de los hechos y procedieron a su detención como presunto autor de un delito de daños en vehículo. El hombre ha sido oído en declaración en dependencias policiales y tras trasladar las diligencias practicadas al juzgado de guardia, ha quedado en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello

Temas

Sucesos en Valladolid