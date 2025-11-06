Dos detenidos con hachís y cocaína en el Paseo San Vicente de Valladolid La droga hubiera alcanzado un valor en el mercado ilícito de 2.667,67 euros

El Norte Valladolid Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:54

Agentes de la Policía Nacional detuvieron la tarde del pasado martes, 4 de noviembre, en el Paseo de San Vicente de Valladolid, a un hombre y a una mujer como presuntos autores de un delito contra la salud pública. En el momento de la detención, portaban 11,2 gramos de hachís y 23 gramos de cocaína, que en el mercado ilícito hubieran alcanzado un valor de 2.667,67 euros.

Según informan a Ical fuentes de la investigación, agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Valladolid establecieron un control para la prevención de la comisión de delitos en la citada vía de la capital. Los agentes hicieron parar un vehículo que suscitó sus sospechas, ocupado por un hombre y una mujer. Cuando los agentes les indicaron que se trataba de un control preventivo y que iban a proceder a comprobar su documentación, la pareja dio evidentes muestras de nerviosismo.

En el registro de sus pertenencias la mujer reconoció llevar en el bolso dos trozos de una sustancia resinosa que resultó ser hachís. Los agentes indicaron a ambos ocupantes que bajaran del coche para efectuar un registro más exhaustivo del vehículo. Uno de los policías localizó bajo uno de los asientos un envoltorio de plástico que contenía una sustancia blanca, que resultó ser cocaína, momento en el cual el hombre reconoció espontáneamente a los agentes que era de su propiedad.

Por todo esto los policías procedieron a la detención de ambos como presuntos autores de un delito contra la salud pública y les trasladaron junto al vehículo a dependencias de la Policía Nacional en la Comisaría Provincial de Valladolid. Una vez allí se realizó un registro minucioso del turismo por si hubiera más droga escondida en el mismo, sin resultado.

Los investigadores del Grupo VIII de la Policía Nacional continuaron con el trámite de las diligencias policiales y realizaron un drogo test sobre las sustancias intervenidas, dando un resultado positivo a hachís y cocaína. Una vez concluido el atestado policial, lo pusieron en conocimiento del Juzgado de Instrucción 5 de Valladolid, pasando ambos detenidos a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.