Momento en el que la Guardia Civil detiene al presunto autor de los hurtos. El Norte

Roba 600 euros en prendas en Rio Shopping y los oculta en su carrito de bebé

La Guardia Civil detiene al presunto autor después de que los agentes de seguridad vieran por las cámaras de videovigilancia que había cometido hurtos en varios comercios

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:32

Comenta

Los agentes de la Guardia Civil de Valladolid detuvieron a un joven como presunto autor de un delito de hurto al robar prendas valoradas en 600 euros en varios establecimientos del centro comercial Rio Shopping, ubicado en la localidad de Arroyo de la Encomienda.

Los efectivos fueron requeridos por el personal de seguridad privada del centro cuando se encontraban realizando labores de vigilancia en las inmediaciones del centro comercial. Los vigilantes habían detectado, a través del sistema de videovigilancia, la comisión de varios hurtos en distintas tiendas del complejo comercial.

Gracias al seguimiento por cámaras se logró identificar al presunto autor, un varón de 20 años que utilizaba el carrito de su bebé para ocultar las prendas sustraídas. Una vez localizado, los agentes procedieron a su detención en el propio centro comercial, recuperando los efectos sustraídos.

