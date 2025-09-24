El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secuencia del vídeo que se viralizó en redes sociales durante verano. N. C.

Nueva versión sobre la 'kiss cam' del concierto de Coldplay: «No hubo ningún romance»

El entorno de los protagonistas del vídeo viral afirma que Andy Byron y Kristin Cabot, de Astronomer, «tenían una excelente relación laboral»

Valladolid

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:10

La vida de Andy Byron y Kristin Cabot se transformó por completo hace dos meses. El 16 de julio se difundió masivamente un vídeo en redes donde, durante el concierto de Coldplay en el Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts), la 'kiss cam' los mostró abrazados y en una actitud muy cariñosa, mientras sus respectivas parejas esperaban en casa.

CEO y directora de Recursos Humanos

Los protagonistas eran compañeros de trabajo: él ocupaba el puesto de CEO en Astronomer y ella dirigía el departamento de Recursos Humanos en la misma compañía; la polémica les costó ambos sus empleos. Durante este periodo se han mantenido en silencio, pero ahora, según personas de su círculo, han aflorado nuevos datos.

«Ese momento, que se volvió viral al instante, no refleja la historia real», ha declarado una persona cercana a la pareja a la revista People. «Kristin y Andy tenían una excelente relación laboral, una gran amistad. No hubo ningún romance». Con esas palabras la mencionada fuente descarta que existiera un 'affaire' y niega que la famosa 'kiss cam' haya expuesto una relación oculta.

«Todo es injusto. Son personas reales, con vidas reales y familias reales»

La misma persona recalca que el gesto captado por las cámaras se interpretó de forma errónea y que lo atribuye al respeto profesional y a la confianza forjada tras años de trabajo conjunto, lo que podría darle un vuelco a la versión pública del asunto.

No obstante, otra voz próxima a los implicados sostiene que «todo es injusto». «Creo que lo más impactante ha sido la cantidad de desinformación que ha circulado. Estas son personas reales, con vidas reales y familias reales», añade esa fuente.

elnortedecastilla Nueva versión sobre la 'kiss cam' del concierto de Coldplay: «No hubo ningún romance»

