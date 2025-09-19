El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Anne Hathaway . EFE

Anne Hathaway se enfrenta a los paparazzi durante el rodaje de 'El Diablo Viste de Prada 2'

Las numerosas instantáneas tomadas por los fotógrafos ha llegado a cabrear a la actriz

El Norte

Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:20

Anne Hathaway ha estallado en pleno rodaje de 'El Diablo Viste de Prada 2', una de las secuelas más esperadas de 2026, y ha protagonizado un momento viral con unos paparazzi.

Durante la grabación, les han hecho numerosas fotos, aprovechando la gran cantidad de escenas exteriores que habrá en el filme. Algo que hasta el momento no había molestado a nadie del equipo. Pero ha llegado el momento, en el que una de las actricez, Anne Hathaway ha tenido que abandonar el rodaje durante unos instantes para hablar con todos los que estaban haciéndoles fotos, debido a que se trataba de una escena con niños, algo que la actriz ha considerado una línea roja como para obviarlo. «Tenéis que relajaros», se dirige la ganadora del Oscar a los paparazzi. Pese al ruido de los presentes, continúa su mensaje desvelando la razón por la que ha decidido intervenir: «Hoy hay niños en el set. ¿Lo sabéis todos, que hay niños? Así que todo el mundo se va a relajar, y vamos a tener un bonito día, porque hay niños aquí. Gracias», concluye.

Se desconoce hasta qué punto los niños son importantes en la trama, o si realmente son un elemento esencial de la secuencia que han rodado. Los detalles del argumento no se han desvelado aún, por lo que no se sabe si alguna de las protagonistas tiene hijos que jueguen un papel importante en el guion.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un motorista en una colisión con un coche en la rotonda del San Agustín
  2. 2

    La inesperada despedida de Iván
  3. 3

    El cuñado del muerto en el accidente laboral de Adalia conducía el tractor que causó el siniestro
  4. 4 El montañero fallecido en el pico Gilbo era el prestigioso cardiólogo Jesús Berjón
  5. 5 Conduce con cinco colchones apilados en el techo del coche en pleno centro de Valladolid
  6. 6 Muere atropellado por un tractor en la localidad de Adalia
  7. 7

    Las quejas de un centenar de vecinos de un edificio de Laguna: «Llevamos semanas sin tele y meses sin poder cerrar el garaje»
  8. 8 Un joven de 18 años, autor del atropello mortal a Saray Arias, la Erasmus leonesa fallecida en Nápoles
  9. 9 Muere un hombre en un incendio forestal en Villarejo de Órbigo
  10. 10 Un restaurante especialista en arroces con gran variedad en su menú

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Anne Hathaway se enfrenta a los paparazzi durante el rodaje de 'El Diablo Viste de Prada 2'

Anne Hathaway se enfrenta a los paparazzi durante el rodaje de &#039;El Diablo Viste de Prada 2&#039;