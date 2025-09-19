Anne Hathaway se enfrenta a los paparazzi durante el rodaje de 'El Diablo Viste de Prada 2' Las numerosas instantáneas tomadas por los fotógrafos ha llegado a cabrear a la actriz

Anne Hathaway ha estallado en pleno rodaje de 'El Diablo Viste de Prada 2', una de las secuelas más esperadas de 2026, y ha protagonizado un momento viral con unos paparazzi.

Durante la grabación, les han hecho numerosas fotos, aprovechando la gran cantidad de escenas exteriores que habrá en el filme. Algo que hasta el momento no había molestado a nadie del equipo. Pero ha llegado el momento, en el que una de las actricez, Anne Hathaway ha tenido que abandonar el rodaje durante unos instantes para hablar con todos los que estaban haciéndoles fotos, debido a que se trataba de una escena con niños, algo que la actriz ha considerado una línea roja como para obviarlo. «Tenéis que relajaros», se dirige la ganadora del Oscar a los paparazzi. Pese al ruido de los presentes, continúa su mensaje desvelando la razón por la que ha decidido intervenir: «Hoy hay niños en el set. ¿Lo sabéis todos, que hay niños? Así que todo el mundo se va a relajar, y vamos a tener un bonito día, porque hay niños aquí. Gracias», concluye.

Se desconoce hasta qué punto los niños son importantes en la trama, o si realmente son un elemento esencial de la secuencia que han rodado. Los detalles del argumento no se han desvelado aún, por lo que no se sabe si alguna de las protagonistas tiene hijos que jueguen un papel importante en el guion.

