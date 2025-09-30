El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La influencer Paola Caldera. Redes sociales

Muere Paola Caldera, la influencer que dio a conocer su lucha contra la leucemia

La joven de 30 años y con dos hijos abrió una recaudación que, durante su paso por la enfermedad, servía para pagar sus facturas médicas

El Norte

Valladolid

Martes, 30 de septiembre 2025, 16:43

Las redes sociales se han despertado de luto tras conocerse la trágica noticia de la muerte de Paola Caldera, la influencer que se hizo conocida por documentar en riguroso directo su lucha contra la leucemia.

Hace varios días la familia de la joven difundió a través de la plataforma de Tiktok la tráfica noticia con un comunicado. «Hoy despedimos a un ser que iluminó nuestras vidas con su fuerza, su amor y su sabiduría, incluso en los momentos más difíciles. La leucemia pudo contener su presencia física, pero nunca la huella que dejó en nuestros corazones»

Tampoco faltaron palabras de agradecimiento hacia su hija. «Nos queda su ejemplo de valentía, su infinita bondad y los recuerdos que siempre nos acompañarán. Descansa en paz, Caldera, tu luz seguirá brillando en cada uno de nosotros», concluían con este emotivo mensaje.

@paolacaldera11

✨ “Hoy despedimos a un ser que iluminó nuestras vidas con su fuerza, su amor y su sonrisa, incluso en los momentos más difíciles. La leucemia pudo apagar su presencia física, pero jamás la huella que dejó en nuestros corazones. Nos queda su ejemplo de valentía, su bondad infinita y los recuerdos que siempre nos acompañarán. Descansa en paz, Paola caldera tu luz seguirá brillando en cada uno de nosotros.” ✨ te amamos Reyna

♬ sonido original - paolacaldera11

Desde septiembre de 2024 la influencer revelaba a través de la aplicación de Instagram que le habían diagnosticado «recientemente» leucemia linfoide aguda. De manera inmediata empezó a luchar para tratar de superar la enfermedad. Un año antes, la joven había empezado a documentar su vida como madre de dos hijos en redes sociales. La entereza que mostraba frente a su enfermedad fue lo que le hizo ganar aún más popularidad en redes, donde, en un momento dado, pidió a sus seguidores «y a cualquier persona de buen corazón» que donaran a su recaudación de fondos en GoFundMe para ayudar a pagar sus facturas médicas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Al menos 18 afectados en Valladolid por el cierre por sorpresa de un concesionario de motos
  2. 2 Muere un hombre de 60 años tras caerle un pino en Pedrajas de San Esteban
  3. 3

    El fallecido al caerle un árbol en Pedrajas era un exagente forestal de 60 años
  4. 4 Viajes gratis en autobús en Castilla y León: consulta las 2.610 rutas de Buscyl disponibles desde este martes
  5. 5

    La vacuna contra la gripe en Castilla y León: fecha, grupos de riesgo y todo lo que debes saber
  6. 6

    La Guardia Civil asevera que el atropello mortal de tres camioneros en Tordesillas era «evitable»
  7. 7

    La Guardia Civil investiga una brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  8. 8

    La demanda del Ayuntamiento contra la estación de trenes pide la anulación del proyecto
  9. 9 Más de 300 voluntarios apuntalarán la Marcha contra el Cáncer de Valladolid: «Todo el mundo es válido»
  10. 10

    Muere a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Muere Paola Caldera, la influencer que dio a conocer su lucha contra la leucemia

Muere Paola Caldera, la influencer que dio a conocer su lucha contra la leucemia