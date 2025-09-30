Muere Paola Caldera, la influencer que dio a conocer su lucha contra la leucemia La joven de 30 años y con dos hijos abrió una recaudación que, durante su paso por la enfermedad, servía para pagar sus facturas médicas

Las redes sociales se han despertado de luto tras conocerse la trágica noticia de la muerte de Paola Caldera, la influencer que se hizo conocida por documentar en riguroso directo su lucha contra la leucemia.

Hace varios días la familia de la joven difundió a través de la plataforma de Tiktok la tráfica noticia con un comunicado. «Hoy despedimos a un ser que iluminó nuestras vidas con su fuerza, su amor y su sabiduría, incluso en los momentos más difíciles. La leucemia pudo contener su presencia física, pero nunca la huella que dejó en nuestros corazones»

Tampoco faltaron palabras de agradecimiento hacia su hija. «Nos queda su ejemplo de valentía, su infinita bondad y los recuerdos que siempre nos acompañarán. Descansa en paz, Caldera, tu luz seguirá brillando en cada uno de nosotros», concluían con este emotivo mensaje.

Desde septiembre de 2024 la influencer revelaba a través de la aplicación de Instagram que le habían diagnosticado «recientemente» leucemia linfoide aguda. De manera inmediata empezó a luchar para tratar de superar la enfermedad. Un año antes, la joven había empezado a documentar su vida como madre de dos hijos en redes sociales. La entereza que mostraba frente a su enfermedad fue lo que le hizo ganar aún más popularidad en redes, donde, en un momento dado, pidió a sus seguidores «y a cualquier persona de buen corazón» que donaran a su recaudación de fondos en GoFundMe para ayudar a pagar sus facturas médicas.