Muere a los 87 años Ron Dean, actor de 'El fugitivo' y 'Risky Business' Fue uno de los rostros más familiares del cine y la televisión estadounidense de las década de los 80 y 2000

El Norte Valladolid Jueves, 9 de octubre 2025, 15:58 Comenta Compartir

El mundo del cine llora la pérdida del actor Ron Dean, actor que ha fallecido a los 87 años el pasado 5 de octubre. Así lo confirmó su pareja, Maggie Neff, quien detalló que «murió exactamente a las 4 p.m., después de que sus queridas hermanas se despidieran».

Según relató su pareja, el actor pasó sus últimos momentos acompañado de sus seres queridos. «Se aferró con fuerza a sus hermanitas para despedirse», explicó. «En sus últimos instantes, cuando le dije que estaba bien dejarlo ir, confió en mí y se marchó en paz» concluyó en un breve comunicado. Hasta el momento, no se ha revelado la causa exacta de su fallecimiento.

El recuerdo de un secundario esencial

Ron Dean fue un rostro habitual en las pantallas durante más de cinco décadas. Aunque raramente asumió papeles protagonistas, su presencia aportó autenticidad y fuerza a numerosas producciones de cine y televisión.

Entre sus interpretaciones más recordadas figuran «Risky Business» (1983), junto a Tom Cruise, donde interpretó a un policía; «El club de los cinco» (1985), en la que dio vida al padre de Andy; y «El fugitivo», así como su participación en «El caballero oscuro» (2008) la segunda entrega de la triolgía del Batman de Christopher Nolan.

Una carrera marcada por la constancia

Nacido en Chicago en 1938, Dean se especializó en papeles de tipo duro, policías y villanos, que le valieron un hueco reconocible entre los grandes secundarios del cine estadounidense. Colaboró repetidamente con el director Andrew Davis en títulos como Code of Silence, Above the Law, Chain Reaction y The Guardian.

En televisión, participó en series emblemáticas como Murder, She Wrote, Frasier, ER, NYPD Blue, The West Wing, CSI y Cold Case. También trabajó en el teatro, donde fue nominado en 1996 al Premio Joseph Jefferson por su papel en Supple in Combat, con la compañía Steppenwolf.

Ron Dean deja tras de sí una carrera discreta pero imprescindible, la de esos actores de carácter cuya autenticidad hizo que cada una de sus apariciones, por breve que fuera, resultara inolvidable.