Muere a los 31 años el influencer Júnior Dutra tras someterse a la cirugía de moda 'foxy eyes' Se trata de un retoque para conseguir una mirada felina, más atractiva y sugerente en el que se modifica la posición de la ceja y el ojo

El Norte Valladolid Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:06

Hay modas y tendencias que pueden salir a un precio muy alto. En los últimos años, la cirugía 'foxy eyes' ha sido una de las más virales, sobre todo en el mundo de la moda y las redes sociales. Aunque a priori no se trata de una operación compleja ni de riesgo, esta puede tener graves consecuencias. Es el caso del influencer Júnior Dutra, brasileño de 31 años que ha muerto tras someterse a dicha cirugía.

En sus redes sociales creaba contenido sobre moda, estilo de vida, 'fashion styling' y llamativas sesiones fotográficas. La cirugía se la realizó el pasado marzo. En un principio, todo salió bien y nada hacía presagiar el fatal desenlace.

Sin embargo, durante los meses de verano las cosas se complicaron y la salud del creador de contenido se fue deteriorando cuando detectó hinchazón y algunos moratones, visibles especialmente en un lado del rostro.

El propio Júnior Jutra denunció en sus redes sociales que acudía constantemente a dermatólogos ya que ni las molestias ni la infección desaparecían. Los siguientes síntomas fueron aun peores, pues comenzó a tener serios problemas respiratorios hasta el punto de que le llevaron de urgencia a un hospital público en São Paulo el 3 de octubre, donde finalmente falleció. Su amigo Gean Souza confirmó la noticia a un medio brasileño contando todo lo sucedido y el calvario que había sufrido el estilista.

En sus últimas publicaciones, el influencer informó a sus seguidores de que había denunciado al cirujano que le realizó la operación, acusándolo de negligencia. El médico ha negado la responsabilidad de su muerte.