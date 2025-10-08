El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El influencer Júnior Jutra en una imagen de Instagram.

Muere a los 31 años el influencer Júnior Dutra tras someterse a la cirugía de moda 'foxy eyes'

Se trata de un retoque para conseguir una mirada felina, más atractiva y sugerente en el que se modifica la posición de la ceja y el ojo

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:06

Comenta

Hay modas y tendencias que pueden salir a un precio muy alto. En los últimos años, la cirugía 'foxy eyes' ha sido una de las más virales, sobre todo en el mundo de la moda y las redes sociales. Aunque a priori no se trata de una operación compleja ni de riesgo, esta puede tener graves consecuencias. Es el caso del influencer Júnior Dutra, brasileño de 31 años que ha muerto tras someterse a dicha cirugía.

En sus redes sociales creaba contenido sobre moda, estilo de vida, 'fashion styling' y llamativas sesiones fotográficas. La cirugía se la realizó el pasado marzo. En un principio, todo salió bien y nada hacía presagiar el fatal desenlace.

Sin embargo, durante los meses de verano las cosas se complicaron y la salud del creador de contenido se fue deteriorando cuando detectó hinchazón y algunos moratones, visibles especialmente en un lado del rostro.

Noticias relacionadas

Muere la influencer Rafaela Del Bianchi, expareja de la futbolista Kerolin Nicoli

Muere la influencer Rafaela Del Bianchi, expareja de la futbolista Kerolin Nicoli

La 'influencer' Marian Izaguirre, en estado crítico tras varios días desaparecida

La 'influencer' Marian Izaguirre, en estado crítico tras varios días desaparecida

El propio Júnior Jutra denunció en sus redes sociales que acudía constantemente a dermatólogos ya que ni las molestias ni la infección desaparecían. Los siguientes síntomas fueron aun peores, pues comenzó a tener serios problemas respiratorios hasta el punto de que le llevaron de urgencia a un hospital público en São Paulo el 3 de octubre, donde finalmente falleció. Su amigo Gean Souza confirmó la noticia a un medio brasileño contando todo lo sucedido y el calvario que había sufrido el estilista.

En sus últimas publicaciones, el influencer informó a sus seguidores de que había denunciado al cirujano que le realizó la operación, acusándolo de negligencia. El médico ha negado la responsabilidad de su muerte.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido por encerrar en su casa a su hijo de 8 años durante cinco horas y media
  2. 2 Luto en la ULE por la muerte de la universitaria Arancha Barrientos
  3. 3 Muere Ana Fernández Sancho, vallisoletana referente en inclusión y discapacidad
  4. 4 Euromillones se da un paseo por un barrio de Valladolid
  5. 5 Multado un joven por tirar al suelo cáscaras de pipas y cacahuetes junto a la Antigua
  6. 6 Hallado inconsciente un joven en una de las principales calles de Valladolid
  7. 7 «Cada día sin saber nada de Dani nos morimos poco a poco»
  8. 8

    Una empresa de transportes suma treinta robos de gasoil y 30.000 euros en pérdidas en cinco años
  9. 9 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera
  10. 10 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Muere a los 31 años el influencer Júnior Dutra tras someterse a la cirugía de moda 'foxy eyes'

Muere a los 31 años el influencer Júnior Dutra tras someterse a la cirugía de moda &#039;foxy eyes&#039;