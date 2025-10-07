El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rafaela Del Bianchi. @rafaeladelbianchi

Muere la influencer Rafaela Del Bianchi, expareja de la futbolista Kerolin Nicoli

La joven brasileña de 27 años falleció tras volcar el coche en el que viajaba sin cinturón de seguridad

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 7 de octubre 2025, 11:55

Comenta

El mundo del fútbol femenino y las redes sociales está de luto tras la muerte de Rafaela Del Bianchi, de 27 años, en un accidente de tráfico en São Paulo (Brasil). La influencer era la expareja de Kerolin Nicoli, jugadora del Manchester City.

Tal y como recogen medios locales, el vehículo en el que viajaba volcó en la autopista. La joven salió despedida del coche y murió en el acto, mientras que la conductora si que salvó su vida, gracias a la utilización del cinturón de seguridad.

Noticias relacionadas

Muere Paola Caldera, la influencer que dio a conocer su lucha contra la leucemia

Muere Paola Caldera, la influencer que dio a conocer su lucha contra la leucemia

Muere Jenifer Nicole Rivas, 'tiktoker' y presentadora, tras sufrir una crisis epiléptica

Muere Jenifer Nicole Rivas, 'tiktoker' y presentadora, tras sufrir una crisis epiléptica

Rafaela Del Bianchi era madre de una niña de 11 años, a la que siempre procesó un gran amor. En sus redes sociales solía compartir momentos de su vida personal y profesional, destacando su pasión por el fútbol y su vínculo con varias jugadoras profesionales de fútbol.

Conocido el fallecimiento, Kerolin Nicoli se despidió de la que fuera su expareja a través de Instagram: «Aunque sabemos que un día la vida terminará, nunca estamos preparadas para perder a alguien. Hoy el cielo ganó un pedazo de lo que más amé en la Tierra. Me duele saber que ya no puedo abrazarte, pero te siento en cada silencio, en cada buen recuerdo. Nada borrará lo que vivimos. Nuestro amor no termina aquí, solo se ha mudado», sentenció con un emotivo vídeo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desalojan la piscina del balneario de Valbuena de Duero por la presencia de heces
  2. 2 Óscar Puente: «Ni integración ni soterramiento, aquí termina esta historia»
  3. 3

    Un multiatropello en Mojados acabó en el acto con la vida de Ignacio
  4. 4

    La presencia de cientos de kilos de tripas de conejo obliga a cortar un carril de la Autovía del Duero
  5. 5

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  6. 6

    El uso de un fumigante tóxico confina en sus casas a vecinos de un pueblo de Segovia
  7. 7 Muere un hombre de 72 años tras ser atropellado por un coche en Mojados
  8. 8 Rompe dos televisiones con una banqueta tras perder más de mil euros en una casa de apuestas
  9. 9 Hallado inconsciente un joven en una de las principales calles de Valladolid
  10. 10

    Un incendio se queda a pocos metros de las chabolas de Juana Jugan: «Así no podemos estar, esto es un peligro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Muere la influencer Rafaela Del Bianchi, expareja de la futbolista Kerolin Nicoli

Muere la influencer Rafaela Del Bianchi, expareja de la futbolista Kerolin Nicoli