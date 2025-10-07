Muere la influencer Rafaela Del Bianchi, expareja de la futbolista Kerolin Nicoli La joven brasileña de 27 años falleció tras volcar el coche en el que viajaba sin cinturón de seguridad

El Norte Valladolid Martes, 7 de octubre 2025, 11:55 Comenta Compartir

El mundo del fútbol femenino y las redes sociales está de luto tras la muerte de Rafaela Del Bianchi, de 27 años, en un accidente de tráfico en São Paulo (Brasil). La influencer era la expareja de Kerolin Nicoli, jugadora del Manchester City.

Tal y como recogen medios locales, el vehículo en el que viajaba volcó en la autopista. La joven salió despedida del coche y murió en el acto, mientras que la conductora si que salvó su vida, gracias a la utilización del cinturón de seguridad.

Rafaela Del Bianchi era madre de una niña de 11 años, a la que siempre procesó un gran amor. En sus redes sociales solía compartir momentos de su vida personal y profesional, destacando su pasión por el fútbol y su vínculo con varias jugadoras profesionales de fútbol.

Conocido el fallecimiento, Kerolin Nicoli se despidió de la que fuera su expareja a través de Instagram: «Aunque sabemos que un día la vida terminará, nunca estamos preparadas para perder a alguien. Hoy el cielo ganó un pedazo de lo que más amé en la Tierra. Me duele saber que ya no puedo abrazarte, pero te siento en cada silencio, en cada buen recuerdo. Nada borrará lo que vivimos. Nuestro amor no termina aquí, solo se ha mudado», sentenció con un emotivo vídeo.