El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jenifer Nicole Rivas. Instagram

Muere Jenifer Nicole Rivas, 'tiktoker' y presentadora, tras sufrir una crisis epiléptica

La hondureña era influencer y acumulaba más de 100.000 seguidores en TikTok y unos 16.000 en Instagram

El Norte

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:46

Comenta

Jenifer Nicole Rivas fue hallada este miércoles sin vida en su casa a causa de una crisis epiléptica. La joven 'tiktoker' y presentadora de televisión de 21 años, originaria de la colonia Estanzuela de Tegucigalpa, murió por causas naturales, por lo que no se le practicará la autopsia, según informaron medios locales.

Jenifer Nicole Rivas estudiaba la carrera de Periodismo y trabajó como presentadora del telediario matinal del canal de noticias hondureño CHTV, el cual emitió un comunicado enviándole sus condolencias. «Desde CHTV nos solidarizamos con su familia y amigos y deseamos el descanso celestial para Rivas», escribió la cadena en sus redes sociales tras enterarse del fallecimiento.

Además de presentadora, la hondureña era influencer y acumulaba más de 100.000 seguidores en TikTok y unos 16.000 en Instagram. De hecho, poco antes su fallecimiento, publicó contenido en ambas redes, publicaciones que ahora están recibiendo numerosos mensajes de condolencias de sus fans.

Quien también está sufriendo esta pérdida es la cuenta Los Venados 504, un grupo de comedia con el que colaboraba Jenifer Nicole Rivas y que acumula más de 200.000 seguidores en Instagram. El perfil compartió un story en el que veía que varias personas se habían reunido para despedirla.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un olor nauseabundo invade este viernes Valladolid: «Es insufrible»
  2. 2

    Un pueblo de Valladolid es el único de la región que está entre los 50 más ricos de España
  3. 3

    El profesor que mató a tiros a su mujer y a su hijo en Laguna de Duero
  4. 4

    Vacían el concesionario de Motos Copa mientras el número de afectados supera la treintena
  5. 5 Indemnizan con 1,2 millones de euros a los padres de un bebé por los daños causados en una resonancia
  6. 6

    La Lotería deja parte del primer premio en el centro de Valladolid: «Es una alegría repartir felicidad»
  7. 7 Cae en Valladolid un peligroso grupo criminal que asaltaba casas y se hacía pasar por policías
  8. 8 Vuelca un camión mientras sacaba un contenedor soterrado en La Flecha
  9. 9 Desarticulados tres puntos de venta de drogas en La Rubia y Cuatro de Marzo
  10. 10 Los socialistas piden la supresión de la plaza de chófer «creada a la medida» de Carnero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Muere Jenifer Nicole Rivas, 'tiktoker' y presentadora, tras sufrir una crisis epiléptica

Muere Jenifer Nicole Rivas, &#039;tiktoker&#039; y presentadora, tras sufrir una crisis epiléptica