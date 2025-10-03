Muere Jenifer Nicole Rivas, 'tiktoker' y presentadora, tras sufrir una crisis epiléptica La hondureña era influencer y acumulaba más de 100.000 seguidores en TikTok y unos 16.000 en Instagram

Viernes, 3 de octubre 2025

Jenifer Nicole Rivas fue hallada este miércoles sin vida en su casa a causa de una crisis epiléptica. La joven 'tiktoker' y presentadora de televisión de 21 años, originaria de la colonia Estanzuela de Tegucigalpa, murió por causas naturales, por lo que no se le practicará la autopsia, según informaron medios locales.

Jenifer Nicole Rivas estudiaba la carrera de Periodismo y trabajó como presentadora del telediario matinal del canal de noticias hondureño CHTV, el cual emitió un comunicado enviándole sus condolencias. «Desde CHTV nos solidarizamos con su familia y amigos y deseamos el descanso celestial para Rivas», escribió la cadena en sus redes sociales tras enterarse del fallecimiento.

Además de presentadora, la hondureña era influencer y acumulaba más de 100.000 seguidores en TikTok y unos 16.000 en Instagram. De hecho, poco antes su fallecimiento, publicó contenido en ambas redes, publicaciones que ahora están recibiendo numerosos mensajes de condolencias de sus fans.

Quien también está sufriendo esta pérdida es la cuenta Los Venados 504, un grupo de comedia con el que colaboraba Jenifer Nicole Rivas y que acumula más de 200.000 seguidores en Instagram. El perfil compartió un story en el que veía que varias personas se habían reunido para despedirla.

