El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo del servicio de mergencias de Cataluña. RC

Muere ahogado un menor en una balsa del río Congost en Barcelona

La balsa tenía unos 50 metros cuadrados y unos 3 de profundidad máxima

Ep

Domingo, 10 de agosto 2025, 12:49

Un menor murió el sábado ahogado en una balsa del río Congost en la Garriga (Barcelona), informan los Bombers de la Generalitat este domingo en un comunicado.

Unos testigos alertaron a las 20.04 de que no salía después de haber saltado dentro de una balsa, de unos 50 metros cuadrados y unos 3 de profundidad máxima.

Se trasladaron efectivos diversos, incluidos de Grup d'Actuacions Especials (Grae), que fueron quienes encontraron el cuerpo en el fondo de la balsa y lo sacaron.

Efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (Sem) hicieron maniobras de reanimación con el apoyo de Bombers de la Generalitat durante más de una hora, pero sin éxito.

Se activaron submarinistas y efectivos de montaña de los Grae, un helicóptero de rescate, Bombers, Sem y Mossos, que se encargaron de las tareas judiciales y de la investigación.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Estaban orinando delante de mi casa, se lo reproché y me rompieron los dientes»
  2. 2 Detenido por romperle dos dientes tras darle un puñetazo en el Paseo de Zorrilla
  3. 3 Vallisoletanos de pura cepa: Â¿Sabes si las siguientes personas nacieron en Valladolid?
  4. 4 Dos muertas y dos heridos en un accidente frontal en El Bierzo
  5. 5

    Un taxista se empotra contra un edificio en obras junto al Calderón
  6. 6

    La ola de calor en el barrio con la renta más baja: «Hace peor dentro de casa que fuera»
  7. 7

    El plan B alivia en Burgos tras un Real Valladolid espantoso
  8. 8 Chantajea con un supuesto vídeo sexual a un discapacitado, que llegó a entregarle más de 11.000 euros
  9. 9

    Una joven se precipita desde el tejado de un chalé para víctimas de violencia de género
  10. 10

    Las Descalzas Reales ponen fin a su vida conventual en la ciudad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Muere ahogado un menor en una balsa del río Congost en Barcelona

Muere ahogado un menor en una balsa del río Congost en Barcelona