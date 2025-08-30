El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Exterior de una farmacia. R. C.

Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no lo necesitan

Un ensayo liderado por el CNIC analiza los betabloqueantes y revela que en mujeres que tras un ataque al corazón mantienen una buena función cardiaca, estos medicamentos «son más perjudiciales que beneficiosos»

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Sábado, 30 de agosto 2025, 12:19

La mayoría de personas que toman fármacos betabloqueantes tras un infarto de miocardio sin un deterioro moderado o grave de su función cardíaca no los ... necesitan, y ello puede mermar su calidad de vida por los efectos secundarios de estos medicamentos, como fatiga, ritmo cardiaco lento y disminución del deseo sexual. Así lo revela una investigación realizada por más de un centenar de hospitales en España e Italia que se ha dado a conocer este sábado en el congreso de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC Congress 2025), que se celebra en Madrid. Los resultados se han publicado en 'The Lancet' y en 'The New England Journal of Medicine'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

