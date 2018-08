'Mejor sola que con Maluma' la última campaña en redes contra el cantante El colombiano lo ha vuelto a hacer, ha conseguido unir al feminismo en contra de su último vídeoclip M. E. GARCÍA Miércoles, 29 agosto 2018, 16:28

Lo ha vuelto a hacer. Y no es por la cantidad de reproducciones de su nuevo vídeo o su nueva canción. Maluma vuelve a ser el centro de la diana feminista. El videoclip de su último 'single', 'Mala mía' despertó la iras de muchas (y de muchos) ya desde la primera imagen promocional de su disco (dejando a un lado las chapuzas del Photoshop). Ese en el que aparece tumbado en una cama rodeado de mujeres colocadas como un adorno más alrededor del cantante.

Con la llega del vídeoclip se han confirmado las sospechas y es que los planos de culos en primer término y de los cuerpos de las chicas eclipsan la letra de 'Mala mía', un mensaje a todos sus detractores. Al colombiano poco le importa lo que digan de él (gestos obscenos incluidos, pixelados, eso sí).

'Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían' dice la canción para continuar: 'No importa lo que digas. En el fondo me quieren y por eso me imitan'. Podría pensarse que tiene clase al responder con la letra de una canción pero los cuerpos femeninos no dejan ver más allá.

Maluma está muy seguro de si mismo pero en las redes sociales el feminismo lo tiene claro como él y le ha declarado algo así como 'el enemigo número 1'. Así que la respuesta a 'Mala mía' ha sido la campaña #MejorsolaqueconMaluma. Un llamamiento a hacerse fotos en la cama al que ya se han unido muchos.

Que sepáis que he ofrecido a @maluma por distintos medios entrevistarle en vídeo para poder explicarse ahora que vuelve a España y parece que la vez pasada mi artículo no le sentó muy bien... pero no ha habido respuesta ¿por qué será? #MejorSolaQueConMaluma#dalacara#sinmiedopic.twitter.com/SLLejcWj55 — Yolanda Domínguez (@yodominguez) 28 de agosto de 2018

Ya somos un montón de gente que estamos #MejorSolaQueConMaluma

Y es que las mujeres no somos cojines, ni peluches, mantas sobre tu cama @maluma

Únete haciéndote una foto sol@ en la cama y súbela a las redes con el hashtag #MejorSolaQueConMalumapic.twitter.com/LsBG2zyrdk — MartiniPS (@MartiniPS) 23 de agosto de 2018

Ha salido una propuesta para dejar claro el hartazgo general ya q se nos usa como mercadería en los videoclips

Se expone a las mujeres cual carnaza y se relaciona con el éxito

Estamos hartas de ver nuestros cuerpos semidesnudos expuestos como cebo sexual.#MejorSolaQueConMalumapic.twitter.com/ASFGoPcZJN — Asocial Society (@AlbaMeiga24) 25 de agosto de 2018

#MejorSolaQueConMaluma

Mi cama es un templo perfecto y divino donde abunda la felicidad y el respeto, no es un lugar de tortura, sexismo, machismo y cosificación pic.twitter.com/WZL1xho3Xw — Dianiac (@_DMac__) 27 de agosto de 2018

El cantante colombiano vuelve a generar polémica pocos días antes de su actuación en Palencia. Un concierto que ha levantado ampollas, con peticiones de suspensión incluidas, tanto a nivel económicocomo social. Sin embargo, desde el Ayuntamiento se amparan en la libertad de expresión y animan a Maluma a lucir la pulsera contra los malos tratos. Aun así el concierto promete ser todo un éxito el próximo 4 de septiembre.

Y no es la primera vez. Por la canción 'Cuatro Babys' llamaron a su boicot, se pidieron firmas para su retirada, etc. No surtió efecto.

Pero Maluma no es el único cantante que se recrea en letras y vídeos sexistas. El vídeo de 'Hasta el amanecer' de Nicky Jam también levantó ampollas, aunque no por tratar a la mujer como un objeto si no por obviar sus deseos. Este mal de la música música machista no se trata de un cantante, ni siquiera de un género. Eso sí, Maluma se ha convertido en un símbolo. No para bien.