El Ayuntamiento de Palencia animará a Maluma a cantar con una pulsera contra las agresiones sexistas Maluma, en un concierto. / Sur «Ojalá seamos los primeros en conseguir un gesto así», asegura la concejala de la Mujer del Consistorio palentino MARCO ALONSO Palencia Martes, 28 agosto 2018, 23:28

La concejala de la Mujer del Ayuntamiento de Palencia, María Álvarez, piensa solicitar a Maluma que durante su concierto en la capital palentina porte en su muñeca la pulsera que ha diseñado el Consistorio dentro de su campaña contra las agresiones sexistas. En la pulsera se puede leer el lema '¡Yo decido! ¡Yo respeto!' y un número de teléfono de asesoramiento sexológico gratuito y confidencial a través del WhatsApp. «Queremos y vamos a intentar que suba al escenario con ella puesta. No sé si lo vamos a conseguir, porque no le conozco, pero se lo vamos a pedir», explicó la concejala.

La pulsera con la que el Ayuntamiento de Palencia espera que cante Maluma. / Antonio Quintero

El Ayuntamiento ha aportado 36.300 euros para que se celebre el concierto el próximo martes como colofón a las fiestas de la capital, y desde la concejalía esperan que Maluma acepte la petición y que este mensaje sirva para aumentar la repercusión de esta campaña contra las agresiones sexistas. «Ojalá seamos los primeros en conseguir un gesto así», destacó la concejala.

Desde el Consistorio, recalcan que su compromiso contra las actitudes sexistas es firme, y por esa razón este año se ha instalado por primera vez un Punto Violeta, al que se puede acudir a denunciar cualquier tipo de agresión o pedir ayuda ante abusos o discriminaciones, una campaña que según la concejala de la Mujer no es incompatible con el concierto de Maluma, un artista al que se ha tachado de sexista y machista en infinidad de ocasiones. «Creo que este señor no está acusado de nada, no sé si tiene denuncias, pero pienso que son cosas diferentes. La campaña hay que hacerla venga Maluma o no», aseguró María Álvarez.