Instagram lanza la opción de republicar los post de otras cuentas La nueva función permite compartir publicaciones y Reels de otros usuarios directamente desde la app al estilo de 'X' o Tik Tok

El Norte Valladolid Jueves, 7 de agosto 2025, 18:17

Instagram se apunta al 'repost'. La red social propiedad de Meta por fin ha dado el paso que muchos llevaban tiempo esperando y ha comenzado a activar una nueva funcionalidad que permitirá a sus usuarios hacer lo que hasta ahora solo podían lograr con rodeos: compartir publicaciones de otras cuentas directamente desde la aplicación.

La herramienta, muy similar a la función de retuitear de la antigua Twitter (ahora X), abre la puerta a que cualquier usuario pueda mostrar contenido de terceros en su perfil sin recurrir a capturas de pantalla ni apps externas.

Esta novedad, que busca facilitar la difusión de publicaciones interesantes, inspiradoras o virales según la propia plataforma, se está activando de forma progresiva para cuentas de todo el mundo.

Así funciona

Hasta ahora, volver a compartir contenido ajeno en el perfil personal era, como mínimo, engorroso. Se podía hacer en las historias, sí, pero no en el feed principal. Con esta nueva herramienta, Instagram permite republicar tanto publicaciones como Reels, siempre que sean de cuentas públicas. El funcionamiento no tiene pérdida.

Basta con pulsar el nuevo icono junto al de compartir (el del avión de papel) en cualquier publicación pública y seleccionar la opción. También se podrá añadir un texto si se desea (opcional) tocando la burbuja junto a tu foto de perfil en la parte inferior izquierda del reel o publicación y tocar en 'Añadir'. Después, solo hay que confirmar el repost, que se mostrará en el feed y en una nueva pestaña del perfil llamada 'Republicaciones'.

Como es habitual, Instagram mantendrá visible el nombre del autor original, para que la autoría esté siempre clara. Nada de apropiarse del contenido ajeno sin dejar rastro. Además, los usuarios tendrán el control sobre si quieren o no permitir que sus publicaciones sean republicadas. Para ello, basta con entrar en la app, tocar la foto de perfil (parte inferior derecha), acceder al menú (parte superior derecha), entrar en Compartir dentro de la sección 'Cómo pueden interactuar contigo los demás' y activar o desactivar el botón junto a 'Permitir republicaciones'.

En caso de detectar un mal uso, también se puede denunciar. Para ello habrá que mantener pulsada la foto de perfil que aparece en la esquina inferior izquierda de la publicación republicada, seleccionar 'Denunciar' y seguir las instrucciones.

Quienes usen esta nueva opción verán que Instagram añade automáticamente una nueva pestaña en su perfil, junto a las de publicaciones, Reels y etiquetas. En esa sección se recopilarán todos los reposts hechos por el usuario, lo que permitirá a los seguidores ver qué contenido han compartido, sin mezclarlo con las publicaciones originales.

Un cambio para sumarse a la tendencia

Este movimiento por parte de Instagram no es casual. Las redes sociales llevan tiempo girando hacia la compartición cruzada de contenidos: lo que se publica en una cuenta, puede acabar fácilmente en otra, siempre que haya interés, afinidad o viralidad de por medio.

Instagram, que ya permitía compartir publicaciones en las historias, da ahora un paso más hacia un modelo más colaborativo y participativo, en línea con lo que ofrecen otras plataformas como TikTok o X.

Eso sí, por el momento, la función aún no está disponible para todos los usuarios. Meta ha confirmado que la herramienta se está activando por fases, por lo que algunos perfiles podrían tardar aún unos días más en ver la nueva opción disponible. Para comprobarlo, la mejor recomendación es tener siempre la aplicación actualizada desde App Store o Google Play.