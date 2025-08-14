Los incendios de agosto dejan más de 115.000 hectáreas quemadas, tres muertos y miles de desalojados El incendio traspasa ya a la provincia de Zamora y pone en peligro nuevas poblaciones, en una jornada marcada por la complicada Operación Salida antes del puente

La ola de incendios de este mes de agosto en España deja ya más de 115.000 hectáreas arrasadas, tres personas muertas y miles de desalojados. La peor parte se la llevan Ourense, Zamora y Extremadura, donde el fuego avanza sin control. Las llamas han complicado también el inicio de la Operación Salida, puesto que 12 carreteras continúan cortadas, según ha informado la Dirección General de Tráfico, y la conexión ferroviaria entre Madrid y Ourense se ha visto interrumpida desde las 10.00 horas.

Y aunque el Gobierno central descarta declarar el estado de emergencia, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, Óscar López, ha asegurado que el Ejecutivo actuará si a alguna comunidad autónoma «se le va de las manos» el control de estos incendios. En estos momentos, las Brigadas de Refuerzos de Incendios Forestales (BRIF) y efectivos de tierra y aire del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) están apoyando en las labores de extinción de 13 incendios en cinco comunidades autónomas.

Castilla y León es la comunidad más afectada por el fuego. A primera hora de la tarde, contabilizaba un total de 18 incendios activos, de los que ocho han sido catalogados con el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, dos en el índice 1 y el resto se encuentra en nivel 0, según refleja la web del Infocal. Además, es la región en la que se ha registrado el segundo fallecido de esta ola de incendios, un joven voluntario, de 36 años, que resultó herido durante la extinción de uno de los incendios de León. Se suma a las otras dos personas fallecidas contabilizadas hasta ahora, otro voluntario en León y uno en el de la localidad madrileña de Tres Cantos.

Arde Castilla y León

Más de 11.000 hectáreas han ardido ya en Zamora desde el pasado domingo por la tarde, cuando comenzó el incendio de Molezuelas de la Carballeda, a las que suman las 4.500 hectáreas de Puercas de Aliste. Precisamente, la Guardia Civil de la provincia ha detenido esta tarde a un hombre como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia al provocar el incendio forestal originado en esta localidad, fuego de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2.

La situación en la provincia se ha complicado todavía más a última hora de la tarde, cuando uno de los incendios de Ourense, el que surgió en A Mezquita, ha traspasado a Zamora. Los efectivos de Emergencias han tenido que desalojar a más vecinos de cinco poblaciones que estaban en peligro por el fuego, que han sido trasladados a Puebla de Sanabria para que pasen allí la noche.

Otra de las provincias más afectadas por el fuego es León, aunque la mejoría en las condiciones meteorológicas han posibilitado que regresen a sus casas a los vecinos de Quintana del Marco --100 personas--; Villanueva de Jamuz --300--; Quintana del Marco --180--; Santa Elena de Jamuz --150--; Santa Elena de Jamuz --1.200 evacuados--; Cebrones del Río --80--; Alija del Infantado --60-- y Alija del Infantado --600--. También pueden volver los vecinos de Altobar de la Encomienda, Puente de Vizana y Ozaniego.

No obstante, siguen evacuadas en torno a una veintena de localidades y la Guardia Civil ha procedido al corte de tráfico de la N625 entre León-Santander, que discurre entre los municipios leonesas de Portilla de la Reina y Llánaves de la Reina, que se confinan, debido al avance del incendio forestal declarado en la localidad de Barniedo de la Reina, en la comarca de Riaño, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

En Salamanca, se ha levantado el confinamiento de urbanizaciones afectadas en el término municipal de La Alberca, decretado con motivo del incendio de gravedad 2 (IGR 2) que se había reactivado en la zona. Pero no todo han sido buenas noticias. Han declarado un nuevo incendio de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en la localidad de Gallegos de Argañán (Salamanca), donde ya trabajan casi dos decenas de efectivos para sofocar las llamas.

Mayores incendios en Galicia

En Ourense, los dos fuegos sin control que arrasan Chandrexa de Queixa, en las parroquias de Requeixo y Parafita, se han juntado este jueves en un único gran incendio forestal que suma 10.500 hectáreas. Esto lo convierte en de los mayores de la historia de Galicia desde que hay registros, igualado con el de Valedorras (10.500 hectáreas) de la ola de 2022, en el que se produjo el de más magnitud: el de O Courel (Lugo), con 11.800 hectáreas. Allí, permanecen activos media docena de fuegos, en donde también se han unido los dos que había en el municipio de Maceda, en las parroquias de Santiso y Castro de Escuadro, hasta 2.200 hectáreas.

El segundo de mayor tamaño actualmente en Galicia es el de Oímbra, A Granxa (5.000 hectáreas, parte de ellas en Monterrei), con 140 personas confinadas en el núcleo de A Madalena y tres brigadistas municipales heridos con quemaduras, uno de ellos continúa en estado muy grave. Le sigue el de A Mezquita, parroquia de A Esculqueira (4.500 hectáreas), con medio centenar de ancianos desalojados de una residencia, y que ya ha traspasado a la provincia de Zamora.

Por su parte, la Consellería do Medio Rural da por estabilizados, todavía sin controlar, los fuegos de Ourense capital, parroquia de Seixalbo (100 hectáreas); Vilariño de Conso, parroquia de Mormentelos (180 hectáreas); Montederramo, paroquia de Paredes (120 hectáreas); y Vilardevós, parroquia de Moialde (40 hectáreas); y Dozón, parroquia O Castro (400 hectáreas).

El fuego en Extremadura

El incendio en Jarilla (Cáceres) ha sufrido este jueves reactivaciones «importantes» aunque se confía en tener «mejores noticias» al final del día, ya que, al contar con condiciones meteorológicas más favorables de las esperadas, los efectivos podrán seguir con las tareas de extinción de una «manera óptima» a lo largo de la tarde.

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha realizado estas declaraciones tras la reunión del Cecopi desde el Puesto de Mando Avanzado del 112 de Extremadura instalado en La Granja (Cáceres).

Del mismo modo, Bautista ha señalado que se mantiene el nivel 2 del Infoex y la situación operativa 2 del Infocaex en toda la comunidad y, a petición de la presidenta de la Junta, María Guardiola, se va a sumar una sección más de la UME, que llegará bien a este incendio o a otro que se pudiera producir.

El incendio de Jarilla ha arrasado unas 4.600 hectáreas, con un perímetro de 47 kilómetros y, aunque en este momento no se puede hablar de estabilización del perímetro, sí se podría empezar a hacerlo a las 21,00 horas durante la próxima reunión del Cecopi, ha avanzado el consejero.