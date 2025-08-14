El Gobierno moviliza «todos» los recursos para atajar los incendios que devastan España

La oleada de incendios que desborda España desde hace días ha provocado que el Gobierno movilice «todos» los recursos a su alcance para solventar la ... grave situación actual. El ministerio de Defensa informa que la UME se encuentra al 100% trabajando en las labores de extinción. En total, más de 1.000 militares desplegados; hasta 3.500 en rotación operativa.

El Ejército del Aire, por su parte, ha movilizado al personal especializado en apoyo a hidroaviones (pilotos, mecánicos, copilotos), mientras que el de Tierra ha hecho lo propio con️ 25 analistas y personal de apoyo activado 24 horas.

La gravedad de la situación también ha hecho que el Ministerio del Interior se haya visto obligado a desplegar más de 5.000 agentes de Guardia Civil y más de 350 efectivos de Policía Nacional.

Y lo mismo ha sucedido, como no podía ser de otra forma, con el Ministerio de Transición Ecológica, que ha movilizado en las últimas horas a raíz de lo acontecido más de 50 medios aéreos: Brigadas BRIF helitransportadas (600 efectivos); cuatro Equipos EPRIF de prevención integral;️ siete Unidades Móviles de Análisis y Planificación (UMAP), cinco brigadas helitransportadas y tres unidades de análisis.