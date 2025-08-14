El Gobierno moviliza «todos» los recursos para atajar los incendios que devastan España
Las comunidades autónomas también tratan de contribuir con medios aéreos y terrestres
J. Arias
Jueves, 14 de agosto 2025, 14:23
La oleada de incendios que desborda España desde hace días ha provocado que el Gobierno movilice «todos» los recursos a su alcance para solventar la ... grave situación actual. El ministerio de Defensa informa que la UME se encuentra al 100% trabajando en las labores de extinción. En total, más de 1.000 militares desplegados; hasta 3.500 en rotación operativa.
El Ejército del Aire, por su parte, ha movilizado al personal especializado en apoyo a hidroaviones (pilotos, mecánicos, copilotos), mientras que el de Tierra ha hecho lo propio con️ 25 analistas y personal de apoyo activado 24 horas.
La gravedad de la situación también ha hecho que el Ministerio del Interior se haya visto obligado a desplegar más de 5.000 agentes de Guardia Civil y más de 350 efectivos de Policía Nacional.
Y lo mismo ha sucedido, como no podía ser de otra forma, con el Ministerio de Transición Ecológica, que ha movilizado en las últimas horas a raíz de lo acontecido más de 50 medios aéreos: Brigadas BRIF helitransportadas (600 efectivos); cuatro Equipos EPRIF de prevención integral;️ siete Unidades Móviles de Análisis y Planificación (UMAP), cinco brigadas helitransportadas y tres unidades de análisis.
