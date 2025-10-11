Un incendio en un edificio de Gran Vía obliga a cortar la circulación entre Cibeles y Plaza de España
El humo ha levantado la alarma en el centro de Madrid, justo cuando se celebran actividades culturales y conciertos por el Día de la Hispanidad
C. P. S.
Sábado, 11 de octubre 2025, 14:09
Un incendio en la azotea de un edificio de la Gran Vía de Madrid ha obligado a los servicios de emergencias a cortar la circulación ... entre la plaza de Cibeles y la plaza de España. Aunque según los servicios de emergencias no hay heridos, el intenso humo ha obligado a la actuación de hasta tres dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid así como a la intervención de la Policía Municipal.
Un corte que ha provocado fuertes retenciones en la zona y ha alertado a los viandantes, justo en un fin de semana en el que el centro de Madrid acoge diferentes actividades culturales y conciertos con motivo de la celebración del Día de la Hispanidad.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión