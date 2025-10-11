El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EP

Un incendio en un edificio de Gran Vía obliga a cortar la circulación entre Cibeles y Plaza de España

El humo ha levantado la alarma en el centro de Madrid, justo cuando se celebran actividades culturales y conciertos por el Día de la Hispanidad

C. P. S.

Sábado, 11 de octubre 2025, 14:09

Comenta

Un incendio en la azotea de un edificio de la Gran Vía de Madrid ha obligado a los servicios de emergencias a cortar la circulación ... entre la plaza de Cibeles y la plaza de España. Aunque según los servicios de emergencias no hay heridos, el intenso humo ha obligado a la actuación de hasta tres dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid así como a la intervención de la Policía Municipal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los síntomas de las nuevas variantes de covid que aumentan los contagios este otoño
  2. 2 Detenido un menor por huir y embestir a un policía con un patinete eléctrico
  3. 3

    La tercera sartén olvidada al fuego en tres días deja heridos a dos jóvenes y su padre
  4. 4 Caen de un camión fardos de paja en llamas sobre la A-62 a su paso por Cabezón de Pisuerga
  5. 5 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid
  6. 6 Un menú diferente cada día con cocina de aprovechamiento en pleno barrio de La Rondilla
  7. 7 Tres heridos en accidentes en un intervalo de dos horas en Valladolid
  8. 8

    La alcaldesa alemana herida de gravedad en su casa fue torturada por su propia hija adoptiva
  9. 9 Mueren dos personas en la colisión frontal entre una furgoneta y un turismo en Burgos
  10. 10

    El veranillo eterno de San Miguel se prolongará en Valladolid hasta después del puente del Pilar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un incendio en un edificio de Gran Vía obliga a cortar la circulación entre Cibeles y Plaza de España

Un incendio en un edificio de Gran Vía obliga a cortar la circulación entre Cibeles y Plaza de España