El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
B-King y DJ Regio Clown Instagram

Hallan los cuerpos desmembrados de los artistas colombianos B-King y DJ Regio Clown

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó con indignación ante este crimen, denunciándolo como otro episodio de violencia contra la juventud en América Latina

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 23 de septiembre 2025, 17:57

Los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar (B-King) y Jorge Luis Herrera Ramos (DJ Regio Clown), han sido hallados sin vida en el Estado de México tras desaparecer el 16 de septiembre, cuando salieron hacia un gimnasio en Polanco, Ciudad de México.

Fuente locales afirman que sus cuerpos aparecieron el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, y luego el 22 de septiembre uno de los familiares reconoció el cuerpo de Bayron Sánchez en las instalaciones de la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla.

Los restos presentaban signos de haber sido desmembrados, y junto a ellos había un mensaje atribuido al cártel de La Familia Michoacana. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó con indignación ante este crimen, denunciándolo como otro episodio de violencia contra la juventud en América Latina y criticando la política militar y la llamada «guerra contra las drogas».

Las autoridades mexicanas confirmaron que las investigaciones están en curso, coordinadas entre Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Fiscalía del Estado de México y otras dependencias.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Abadía Retuerta y el Villa de Simancas lloran la muerte de Álvaro Gigosos en Traspinedo
  2. 2

    Investigada por homicidio imprudente la conductora implicada en el accidente mortal de San Agustín
  3. 3

    Un incendio obliga a desalojos en una residencia de ancianos asistidos en La Rubia
  4. 4

    Un grupo de encapuchados propina una brutal paliza a un hombre en Isla Dos Aguas
  5. 5 Stella, la hija de Antonio Banderas, celebra su despedida de soltera antes de su boda vallisoletana
  6. 6

    Horse lleva a Rumanía parte de la producción del motor HR10 que se fabrica en Valladolid
  7. 7

    «Reservaban en ocho sitios y venían al que querían»
  8. 8

    Ardilla a la fuga: del Campo Grande a una cafetería de Recoletos
  9. 9

    La DGT instala otros dos radares de tramo más en Segovia
  10. 10

    Cuadruplica la tasa de alcohol y choca contra un coche estacionado en Pajarillos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Hallan los cuerpos desmembrados de los artistas colombianos B-King y DJ Regio Clown

Hallan los cuerpos desmembrados de los artistas colombianos B-King y DJ Regio Clown