Hallan los cuerpos desmembrados de los artistas colombianos B-King y DJ Regio Clown

Los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar (B-King) y Jorge Luis Herrera Ramos (DJ Regio Clown), han sido hallados sin vida en el Estado de México tras desaparecer el 16 de septiembre, cuando salieron hacia un gimnasio en Polanco, Ciudad de México.

Fuente locales afirman que sus cuerpos aparecieron el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, y luego el 22 de septiembre uno de los familiares reconoció el cuerpo de Bayron Sánchez en las instalaciones de la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla.

Los restos presentaban signos de haber sido desmembrados, y junto a ellos había un mensaje atribuido al cártel de La Familia Michoacana. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó con indignación ante este crimen, denunciándolo como otro episodio de violencia contra la juventud en América Latina y criticando la política militar y la llamada «guerra contra las drogas».

Las autoridades mexicanas confirmaron que las investigaciones están en curso, coordinadas entre Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Fiscalía del Estado de México y otras dependencias.

