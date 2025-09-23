El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Curro Romero, en una imagen de archivo. EFE

Curro Romero, ingresado por una neumonía tras dar positivo en Covid

El deterioro físico del extorero se ha hecho más visible en este último año, marcado por diversas hospitalizaciones

El Norte

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:45

Curro Romero (91 años) se encuentra ingresado en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla aquejado de una neumonía tras dar positivo en Covid, una complicación que ha preocupado especialmente a sus allegados por su avanzada edad y su historial clínico. Así lo ha avanzado 'Informalia', en una información apunta a que el extorero dio positivo en Covid y, tras la infección, desarrolló complicaciones respiratorias que han derivado en la neumonía que ahora mantiene en vilo a su familia y seguidores.

Este no es el primer bache de salud al que se enfrenta el maestro. Su deterioro físico se ha hecho más visible en este último año, marcado por diversas hospitalizaciones. La última llegó el pasado mes de mayo, que ingresó de nuevo con fiebre alta, deshidratación y una importante bajada de tensión. Tras recibir el alta, apenas unos días después sufrió una recaída respiratoria provocada por una neumonía por aspiración. Un episodioque se relacionó con las dificultades para deglutir derivadas del párkinson que padece. Esa fue la última vez en la que se ha visto públicamente a Curro.

Asimismo, hace un año, el torero sufrió una caída en su domicilio que le provocó la rotura del cuello del fémur por lo que operado, aunque desde entonces arrastra problemas de movilidad. Además, en 2020 fue operado de un cáncer de garganta que marcó un antes y un después en su estado físico. Recibió 38 sesiones de radioterapia que le causaron fuertes efectos secundarios.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Abadía Retuerta y el Villa de Simancas lloran la muerte de Álvaro Gigosos en Traspinedo
  2. 2

    Un incendio obliga a desalojos en una residencia de ancianos asistidos en La Rubia
  3. 3

    Investigada por homicidio imprudente la conductora implicada en el accidente mortal de San Agustín
  4. 4 Stella, la hija de Antonio Banderas, celebra su despedida de soltera antes de su boda vallisoletana
  5. 5

    Horse lleva a Rumanía parte de la producción del motor HR10 que se fabrica en Valladolid
  6. 6 Un grupo de encapuchados propina una brutal paliza a un hombre en Isla Dos Aguas
  7. 7

    «Reservaban en ocho sitios y venían al que querían»
  8. 8

    Ardilla a la fuga: del Campo Grande a una cafetería de Recoletos
  9. 9

    Valladolid vive el amanecer más frío en cuatro meses a la espera del veranillo de San Miguel
  10. 10

    Cuadruplica la tasa de alcohol y choca contra un coche estacionado en Pajarillos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Curro Romero, ingresado por una neumonía tras dar positivo en Covid

Curro Romero, ingresado por una neumonía tras dar positivo en Covid