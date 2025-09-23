Curro Romero, ingresado por una neumonía tras dar positivo en Covid
El deterioro físico del extorero se ha hecho más visible en este último año, marcado por diversas hospitalizaciones
El Norte
Martes, 23 de septiembre 2025, 13:45
Curro Romero (91 años) se encuentra ingresado en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla aquejado de una neumonía tras dar positivo en Covid, una complicación que ha preocupado especialmente a sus allegados por su avanzada edad y su historial clínico. Así lo ha avanzado 'Informalia', en una información apunta a que el extorero dio positivo en Covid y, tras la infección, desarrolló complicaciones respiratorias que han derivado en la neumonía que ahora mantiene en vilo a su familia y seguidores.
Este no es el primer bache de salud al que se enfrenta el maestro. Su deterioro físico se ha hecho más visible en este último año, marcado por diversas hospitalizaciones. La última llegó el pasado mes de mayo, que ingresó de nuevo con fiebre alta, deshidratación y una importante bajada de tensión. Tras recibir el alta, apenas unos días después sufrió una recaída respiratoria provocada por una neumonía por aspiración. Un episodioque se relacionó con las dificultades para deglutir derivadas del párkinson que padece. Esa fue la última vez en la que se ha visto públicamente a Curro.
Asimismo, hace un año, el torero sufrió una caída en su domicilio que le provocó la rotura del cuello del fémur por lo que operado, aunque desde entonces arrastra problemas de movilidad. Además, en 2020 fue operado de un cáncer de garganta que marcó un antes y un después en su estado físico. Recibió 38 sesiones de radioterapia que le causaron fuertes efectos secundarios.
