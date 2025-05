Condenan a Depardieu a 18 meses de prisión condicional por agresiones sexuales en un rodaje

Una leyenda del cine francés condenada con un castigo penitenciario. E inscrita en el fichero de los delincuentes sexuales. El Tribunal de París ha castigado ... este martes al conocidísimo actor Gérard Depardieu con una pena de 18 meses de encarcelamiento condicional por haber agredido sexualmente a dos trabajadoras durante un rodaje en 2021. Representa la primera condena al 'Monstruo' (su seudónimo artístico) tras haber sido acusado estos últimos años por una veintena de mujeres de violaciones, tocamientos y otros abusos.

El intérprete, sin embargo, no entrará entre rejas al tratarse de un castigo condicional de menos de dos años, y al no tener antecedentes. «Su explicación no nos ha parecido creíble. Esa nueva versión la hemos percibido como una manera de adaptar sus declaraciones» al testimonio de las denunciantes, ha asegurado el juez Thierry Donard, sobre el actor que no asistió al anuncio de la sentencia. El juicio había durado cuatro días a finales de marzo. Entonces, Depardieu, de 76 años, se contradijo respecto a lo que había dicho a la policía judicial cuando lo interrogaron. De hecho, reconoció haber agarrado por la cadera a una de sus víctimas, porque «me había enfadado con ella».

La justicia lo ha condenado por la agresión cometida sobre Amélie, una decoradora, de 54 años, que durante el juicio explicó que la había atrapado entre sus piernas y le había dicho «ven a tocar mi sombrilla», refiriéndose a su miembro. Durante el rodaje de la película 'Les Volets verts', Depardieu también había tocado varias veces el culo a una asistenta de dirección, de 34 años, a la que llaman Sarah en la prensa gala. Varios testimonios corroboraron esos hechos, por los que juzgaron al intérprete de 'Cyrano de Bergerac' o 'La mujer de al lado'.

La misma pena que pidió la Fiscalía

La pena final resulta la misma que solicitó la Fiscalía durante el juicio, celebrado entre el 24 y el 27 de marzo. Representa, además, un revés para Jérémie Assous, abogado de Depardieu, cuya agresiva estrategia llegando a tachar de «histéricas» y «activistas» a las letradas de la defensa generó una polémica considerable en Francia.

Por un azar del calendario judicial —inicialmente el proceso estaba previsto que se celebrara el pasado otoño—, el anuncio de la sentencia coincide con el inicio del Festival de Cannes, uno de los certámenes cinematográficos más prestigiosos en el mundo. Con esta pena, se acaba con las décadas de impunidad de las que se benefició el intérprete de más de 200 películas o series. A pesar de ello, y que probablemente lo juzgarán de nuevo por la supuesta violación en 2018 de la joven actriz Charlotte Arnoult, Depardieu participa actualmente en el rodaje de una película en Portugal, dirigida por Fanny Ardant. Es una de las pocas cineastas que sigue defendiendo a la alicaída estrella.