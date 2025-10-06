El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un coche de Mossos d''esquadra RC

Detenido por violar a su hija en plena calle junto a su otro hijo

El presunto agresor de Lleida tiene 40 años y la víctima, 20

Cristian Reino

Cristian Reino

Lunes, 6 de octubre 2025, 10:40

Comenta

Un hombre de 40 años fue detenido este domingo como presunto autor de la violación de su propia hija, una mujer de 20 años. El ... arrestado perpetró la supuesta agresión sexual en plena calle, en el centro de Lleida, y en presencia de su otro hijo, un niño de 8 años. El brutal suceso ocurrió sobre las 3 de la mañana del sábado al domingo. Una patrulla, en plena madrugada, se detuvo tras ver que dos personas mantenían sexo en medio de la calle. Fue al identificarlos, cuando los agentes de la Policía municipal comprobaron que eran padre e hija.

