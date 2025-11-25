El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El CNIO prescinde de cargos en la gerencia y lleva a la Fiscalía su investigación sobre las cuentas

El Patronato de la entidad científica ha aprobado estas medidas por unanimidad en la reunión extraordinaria convocada tras conocerse una denuncia por corrupción

Rocío Mendoza

Rocío Mendoza

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:05

Comenta

El Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), reunido hoy de forma extraordinaria tras hacerse pública una denuncia por corrupción relativa al desvío de ... alrededor de 20 millones d euros en contrataciones irregulares con empresas, ha aprobado por unanimidad despedir a parte del equipo vinculado a la gerencia y poner en manos de la Fiscalía de Madrid la investigación particular que ha realizado el nuevo responsable de este departamento sobre las cuentas de centro, al frente desde el pasado 1 de septiembre.

