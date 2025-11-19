El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El juez libera a Cerdán al considerar «mitigado» el riesgo de que destruya las pruebas de su trama corrupta
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados el pasado febrero para hablar del CNIO.

Reunión extraordinaria en el CNIO para analizar la denuncia de un supuesto desfalco

La ministra de Ciencia anuncia que el nuevo gerente informará sobre la antigua gestión del centro, tras salir a la luz un supuesto desvío de 25 millones en contratos

R. M. S.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:11

Comenta

El Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) se reunirá de forma extraordinaria el próximo 25 de noviembre para analizar la situación del centro, ... tras las informaciones que denuncian un supuesto desfalco de 25 millones de euros en contratos públicos a lo largo de 18 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un millón de euros para la reforma de los pisos de Óscar Puente y Ana Redondo en Madrid
  2. 2

    Mercadona cierra este sábado Juan de Juni para abrir el lunes 24 en Huerta del Rey
  3. 3 Detenidos en Íscar dos fugitivos, uno con un machete, tras una peligrosa persecución desde Cuéllar
  4. 4 Renault Valladolid lanza una oferta de empleo para contratar a 300 operarios
  5. 5

    El chófer de Auvasa agredido en Parquesol: «Se bajó cabreado y dio un puñetazo a la ventanilla»
  6. 6 Alerta por presencia de listeria en productos cárnicos: estos son los datos de los nuevos lotes afectados
  7. 7

    Intentan atracar un súper con una pistola y acaban «pagando unas cervezas» antes de huir en Valladolid
  8. 8

    Madrugada de robos en bares de la Ribera del Duero con parada y piscolabis en Piñel de Arriba
  9. 9

    Dos furgonetas aparcan y circulan bajo el Acueducto de Segovia la misma mañana
  10. 10

    Un fluorescente quemado en el colegio Macías Picavea saca a todos los alumnos al patio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Reunión extraordinaria en el CNIO para analizar la denuncia de un supuesto desfalco

Reunión extraordinaria en el CNIO para analizar la denuncia de un supuesto desfalco