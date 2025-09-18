El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Bloque de apartamentos donde se ha producido el suceso. Efe

Una británica de 63 años estrangula a otra mujer con el cable de una aspiradora en Benidorm

La víctima, de la misma nacionalidad, tenía 66 años

EP

Jueves, 18 de septiembre 2025, 21:29

Una mujer de 63 años ha sido detenida por, presuntamente, matar a otra de 66, ambas de nacionalidad británica, en la localidad alicantina de Benidorm, ... según han informado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.

