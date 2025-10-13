El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Asesinan a tiros a Fede Dorcaz, cantante y modelo con residencia en Mallorca

El hombre, argentino de 29 años, murió el jueves por la noche en Ciudad de México

Valladolid

Lunes, 13 de octubre 2025, 17:36

Trageida en el mundo de la cultura con el asesinato a tiros de Fede Dorcaz, cantante y modelo argentino de 29 años, que perdió la vida la noche del jueves en la Ciudad de México.

Fede, que vivió en Mallorca desde lo 13 años, fue atacado cuando iba en su coche por la avenida Anillo Periférico, en la colonia Ampliación Daniel Garza. En dicha zona fue víctima de un ataque direct con arma de fuego. Actualmente, están investigando las cámaras de vigilancia en la zona para poder identificar a los responsables del ataque. Estos, de acuerdo a las primeras informaciones que han aportado las autoridades, viajaban a bordo de dos motocicletas.

El argentino, había decidio dejar Mallorca para afianzar su carrera como modelo y cantante en México, donde estaba previsto que este mismo lunes debutara en el concurso Las Estrellas Bailan en Hoy, donde participaría junto a su novia, la actriz Mariana Ávila.

