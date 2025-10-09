Asesinan a la influencer surcoreana Yoon Ji-ah media hora después de hacer un directo en TikTok El cuerpo fue descubierto en una zona montañosa del condado de Muju, en la provincia de Jeolla del Norte

La joven influencer surcoreana Yoon Ji-ah, de 25 años, fue hallada muerta con signos de violencia tras realizar una transmisión en directo en TikTok. Las autoridades apuntan a que el ataque ocurrió aproximadamente media hora después de que culminara su último directo en la plataforma.

El cuerpo de Yoon fue descubierto en una zona montañosa del condado de Muju, provincia de Jeolla del Norte, a más de 200 kilómetros del lugar desde donde había retransmitido. Según los informes oficiales, presentaba hematomas y signos de estrangulamiento, lo que sugiere que fue víctima de una agresión violenta

La joven había realizado su último directo desde la isla de Yeongjong (Incheon), ubicada a más de tres horas de distancia del sitio donde se encontró el cuerpo. De acuerdo con las autoridades, el momento del ataque coincide con la proximidad temporal al fin de la transmisión.

La policía surcoreana arrestó a un hombre identificado como Choi, de unos 50 años, como principal sospechoso del crimen. Las investigaciones apuntan a que había establecido una relación profesional con Yoon, presentándose como empresario en el sector tecnológico con la promesa de potenciar su carrera como creadora de contenido. Sin embargo, al indagar más, se descubrió que Choi estaba sumido en deudas y su vivienda estaba bajo amenaza de embargo.

Se cree que Yoon, al conocer esta situación, decidió romper vínculos con él poco antes del crimen. Cámaras de seguridad registraron momentos previos al homicidio en los que él aparece arrodillado frente a ella, intentando persuadirla para que no disolviera la relación profesional. En las grabaciones también se ve cómo Yoon intenta salir de un vehículo mientras Choi cierra la puerta con fuerza para impedirlo. Inicialmente, Choi negó cualquier implicación, pero tras la localización del cuerpo y las pruebas recogidas, habría confesado el crimen.

El asesinato de Yoon Ji-ah ha desatado consternación en Corea del Sur y en la comunidad global de usuarios de redes sociales. Muchos han cuestionado la seguridad de creadores digitales frente al acoso o las manipulaciones por parte de personas con poder o influencia.

La familia de la influencer publicó un comunicado lamentando la pérdida y pidiendo que se la recuerde con cariño y paz. Este caso ha encendido el debate sobre la necesidad de regular y proteger mejor a quienes viven de su presencia en redes, especialmente frente a personas que se aprovechan de esa exposición para fines ocultos.